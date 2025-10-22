El Real Madrid y la Juventus se enfrentan este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera fecha de la Champions League. El equipo español buscará su tercer triunfo consecutivo en la competencia, mientras que la Vecchia Signora intentará sumar su primera victoria. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan en gran momento tras tomar la cima de La Liga, y ahora quieren confirmar su poderío también a nivel europeo.

Real Madrid vs Juventus: horario y canales por países

España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+) y Orange TV

9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+) y Orange TV Colombia: 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+

2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Argentina: 4:00 p.m. | Fox Sports y Disney+

4:00 p.m. | Fox Sports y Disney+ México: 1:00 p.m. | Fox y Caliente TV

1:00 p.m. | Fox y Caliente TV Estados Unidos: 2:00 p.m. | TUDN y Paramount+

El presente del Real Madrid y la Champions

El Real Madrid llega con paso perfecto en la Champions League. En sus dos primeras presentaciones, venció 2-1 al Olympique de Marsella y goleó 5-0 al Kairat de Kazajistán. Es uno de los equipos con puntaje ideal en el torneo y busca seguir con esa racha.

En el torneo local, los merengues lideran La Liga con 24 puntos, producto de ocho victorias y una derrota (2-5 frente al Atlético Madrid). Su rendimiento ha sido sólido en todas las líneas, destacando la figura de Kylian Mbappé y la juventud de Jude Bellingham, pieza clave del mediocampo.

Juventus, obligada a reaccionar

Por el lado de la Juventus, la situación es más compleja. El equipo de Igor Tudor acumula dos empates en la Champions (4-4 ante Borussia Dortmund y 2-2 contra Villarreal) y necesita sumar de a tres para mantenerse con vida en el grupo.

En la Serie A, la Juve ocupa la séptima posición con 12 puntos, tras tres triunfos, tres empates y una derrota. Su irregularidad preocupa, aunque la juventud de Kenan Yildiz y el desequilibrio de Francisco Conceição podrían marcar diferencias en el Bernabéu.

La última vez que estos dos gigantes se vieron las caras fue el 1 de julio de 2025, en los octavos de final del Mundial de Clubes, con triunfo madridista por 1-0 gracias a un tanto de Gonzalo García. Ahora, el Bernabéu volverá a vibrar con uno de los clásicos más recordados del fútbol europeo.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Juventus

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior.

Director Técnico: Xabi Alonso.

Juventus FC:

Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz.

Director Técnico: Igor Tudor.