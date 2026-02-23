La eliminatoria entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League sigue dejando capítulos fuera de la cancha. Tras el escándalo que se generó por las acusaciones de racismo en el partido de ida, el foco ahora está puesto en lo que ocurrió dentro del vestuario del equipo portugués. Gianluca Prestianni, protagonista de la polémica con Vinicius y señalado también por Kylian Mbappé, tomó una decisión que marca la previa del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Según reportaron medios portugueses como Récord y A BOLA, el joven futbolista argentino reunió a sus compañeros del Benfica y tomó la palabra en un momento clave. El objetivo fue aclarar lo sucedido, pedir disculpas por el impacto mediático del caso y evitar que la situación afecte el rendimiento del equipo en un partido decisivo ante Real Madrid.

Qué hizo Prestianni en Benfica tras el escándalo contra Real Madrid

La reunión de Gianluca Prestianni con la plantilla del Benfica fue interpretada como un gesto de liderazgo y responsabilidad. El argentino, que fue acusado por Vinicius de proferir insultos racistas durante el partido de Champions League, quiso dejar clara su postura ante sus compañeros.

De acuerdo con la información de la prensa portuguesa, Prestianni pidió disculpas por las consecuencias mediáticas del episodio y lamentó que la situación haya puesto en el centro de la discusión al equipo. Su mensaje fue directo: insistió en que jamás utilizó expresiones racistas y aseguró que su intención siempre fue defender a su equipo en un momento de tensión.

Este gesto fue valorado internamente en Benfica como una manera de cerrar filas antes de visitar al Real Madrid en el Bernabéu, donde la presión mediática será enorme.

La versión de Prestianni sobre lo ocurrido con Vinicius

El conflicto comenzó tras el gol de Vinicius en el partido de ida, cuando el brasileño denunció ante el árbitro haber escuchado la palabra “mono” en medio de una discusión. La acusación provocó un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos y una reacción inmediata de Kylian Mbappé, quien respaldó la versión del brasileño.

Prestianni negó desde el primer momento esa versión. Según su declaración ante la UEFA y lo que habría explicado en el vestuario del Benfica, el término que utilizó fue otro, en medio de una provocación típica de partido, sin connotaciones racistas.

Este punto es clave porque la UEFA contempla sanciones graves en casos de racismo o discriminación, incluso con suspensiones de varios partidos. Por eso, la reunión interna buscó evitar que el tema fracture al equipo antes del duelo de vuelta.

Cómo afecta el gesto de Prestianni a la previa de Real Madrid vs Benfica

La visita al Bernabéu se jugará en un ambiente caliente. Real Madrid llega con ventaja deportiva y con el respaldo de su público, mientras Benfica intenta dar vuelta la serie con un vestuario unido.

El gesto de Prestianni tiene impacto en varios niveles:

En lo deportivo, busca cerrar el tema para que el equipo se concentre en el partido.

En lo emocional, intenta evitar divisiones internas por la presión mediática.

En lo institucional, sirve como señal de calma ante la investigación abierta por la UEFA.

La tensión entre Real Madrid y Benfica no se limita a lo que ocurrió en el campo. También hay repercusiones en redes sociales, declaraciones cruzadas y versiones que siguen apareciendo desde ambos lados.

La investigación de la UEFA y posibles sanciones a Prestianni

El expediente disciplinario abierto por la UEFA es uno de los puntos más delicados del caso. Si se comprueba que hubo insultos racistas, el castigo podría ser ejemplar. Pero si la investigación concluye que no hubo discriminación, el episodio quedaría como una polémica típica de un partido caliente.

En este contexto, la reunión de Prestianni también puede interpretarse como una forma de ordenar el relato interno del Benfica antes de enfrentar al Real Madrid. El club portugués ha respaldado públicamente a su jugador, mientras el equipo español mantiene la versión de Vinicius.

Por qué la reunión de Prestianni es clave antes de Real Madrid vs Benfica

En eliminatorias de Champions League, los detalles fuera de la cancha también cuentan. La gestión emocional del vestuario, la unidad del grupo y la manera en que se maneja la presión pueden marcar la diferencia.

Prestianni entendió ese contexto y decidió hablar con sus compañeros antes del viaje a Madrid. Su gesto busca cerrar un capítulo incómodo y proteger al equipo de un ruido externo que puede afectar el rendimiento.

La polémica entre Benfica y Real Madrid sigue abierta, pero el gesto del argentino deja claro que el equipo portugués quiere centrarse en el fútbol. El Bernabéu será el escenario donde se sabrá si esa reunión clave fue el inicio de una reacción competitiva o solo un intento por apagar un incendio que sigue encendido.