La Supercopa de España vuelve a escena en Arabia Saudí con un derbi cargado de tensión y preguntas abiertas. Atlético de Madrid y Real Madrid aterrizan en Yeda con más dudas que certezas tras un tramo irregular en sus respectivos calendarios. El equipo de Diego Simeone llega tras un empate que dejó sensaciones encontradas, mientras que el conjunto dirigido por Xabi Alonso aparece bajo presión luego de desperdiciar ventaja en LaLiga y de no responder en varios partidos de alto calibre. El único antecedente de la temporada entre ambos favoreció a los rojiblancos, y ahora el escenario neutral promete dictar un veredicto inmediato.

Para Xabi Alonso, el torneo representa una prueba decisiva: necesita triunfos convincentes para disipar cuestionamientos que se arrastran desde noviembre. Para Simeone, es una oportunidad de reafirmación en un curso que exige respuestas en noches grandes. La Supercopa, una vez más, no concede margen de error.

Atlético vs Real Madrid: canales de TV y plataformas online para ver HOY EN VIVO

España: 8:00 p.m. | Movistar Plus+ (Movistar 54), Orange TV (110) y LaLiga TV Bar

8:00 p.m. | Movistar Plus+ (Movistar 54), Orange TV (110) y LaLiga TV Bar Colombia: 2:00 p.m. | Win + Fútbol y Win Play

2:00 p.m. | y Argentina: 4:00 p.m. | DSPORTS y DGO

4:00 p.m. | y México: 1:00 p.m. | Sky Sports

1:00 p.m. | Sky Sports Estados Unidos: 2:00 p.m. | ESPN 2

2:00 p.m. | ESPN 2 Resto de Latinoamérica: DSPORTS y DGO

Un derbi que vuelve a poner a prueba al Real Madrid

El choque ante el Atlético de Madrid reabre viejas heridas para el Real Madrid de Xabi Alonso. En septiembre, el equipo blanco cayó con claridad en el Metropolitano, un golpe que se sumó a otros tropiezos en escenarios de máxima exigencia durante la temporada. Tras un triunfo revitalizante en el clásico ante el FC Barcelona, el Madrid volvió a mostrar fragilidad con derrotas en Anfield y en el Bernabéu frente al Manchester City.

Esa irregularidad explica por qué la Supercopa aparece como un punto de inflexión. El equipo pasó de administrar ventaja en la cima de LaLiga a mirar de reojo a sus perseguidores, y el torneo en Arabia Saudí se presenta como una reválida inmediata para el proyecto.

Con nuevas responsabilidades ofensivas sin Mbappé

El Real Madrid afrontará el derbi sin Kylian Mbappé, ausente por un esguince de rodilla. El impacto de la baja es evidente: más de la mitad de los goles del equipo en la temporada llevan su firma. Aun así, el último partido dejó señales alentadoras con la irrupción de Gonzalo García, quien aprovechó su oportunidad y respondió con contundencia.

El atacante volverá a ser una de las referencias, acompañado por un Rodrygo en crecimiento reciente y un Vinícius que busca cortar una sequía prolongada. En la medular, Arda Güler asoma como alternativa para refrescar el juego, mientras que la zaga mantendría su estructura base para iniciar el 2026 con estabilidad.

La Supercopa, examen clave para el Atlético

Para el Atlético de Madrid, la Supercopa es estímulo y riesgo a la vez. El empate reciente y la distancia con el liderato liguero aumentaron la presión sobre el equipo de Diego Simeone, que necesita respuestas en un torneo que históricamente le ha sido esquivo. En las últimas ediciones, el conjunto rojiblanco quedó al margen o fue eliminado por su eterno rival en cruces de alta intensidad.

Aun así, los números recientes sostienen la ilusión: victorias importantes en el tramo previo y un antecedente inmediato favorable ante el Real Madrid alimentan la confianza. La posible vuelta de José María Giménez refuerza una defensa que ha sido foco de análisis, mientras que la evolución de Pablo Barrios mantiene en vilo la conformación del mediocampo.

Ataque rojiblanco y claves del once

El Atlético necesita la versión más determinante de Julián Álvarez, llamado a liderar el frente ofensivo. Su presencia es indiscutida y estará acompañado por Alexander Sorloth o Antoine Griezmann, en función del plan de partido. En las bandas y la base del equipo, Giuliano Simeone y Alex Baena aparecen como piezas fijas, con Jan Oblak sosteniendo el arco en una noche que exige máxima concentración.

El Atlético de Madrid vs Real Madrid en la Supercopa de España es mucho más que una semifinal. Es una evaluación inmediata para dos proyectos que buscan certezas. En Yeda, el ganador encontrará alivio y impulso; el perdedor, nuevas preguntas en un tramo decisivo de la temporada.