La FIFA confirmó la exclusión del Club León del Mundial de Clubes 2025, torneo para el que había clasificado tras ganar la Concachampions 2023. La decisión se dio por el caso de multipropiedad del Grupo Pachuca (también es dueño del Club Pachuca), otro de los clubes con cupo en el torneo. De acuerdo con el reglamento de la competencia, solo uno de ellos podía participar.

La FIFA detalló que la exclusión de León está fundamentada en el artículo 10.4 del reglamento del torneo, que regula los criterios de admisión cuando dos clubes bajo el mismo grupo empresarial acceden al certamen. La Secretaría General del organismo tomó en cuenta el rendimiento deportivo y la clasificación para determinar que Pachuca es el club admitido, dejando a León sin la posibilidad de disputar el torneo internacional.

El reglamento de la FIFA y la multipropiedad en el caso del Club León

El artículo 10.4 del reglamento del Mundial de Clubes establece:

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apartado 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido, de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”.

Basado en esto, FIFA dio prioridad a Pachuca, que también pertenece al Grupo Pachuca, y excluyó a León pese a que este había logrado su cupo de forma directa al ganar el título continental. Desde el Club León se argumenta ser un equipo independiente, autónomo y soberano. Asegura que acudirá a todas las instancias para apelar la decisión y poder hacer parte del certamen.

Quién podría ocupar el lugar de León en el Mundial de Clubes

La gran duda tras la decisión es cuál será el club que tomará el lugar de León en la competencia. Aunque la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre el reemplazo, los escenarios más probables apuntan a que Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, podría recibir la invitación.

El argumento más fuerte que respalda esta posibilidad está en el ranking de clubes de la CONCACAF, donde Alajuelense es el primer equipo no mexicano ni estadounidense mejor posicionado. Esto es relevante, ya que la normativa del torneo establece un máximo de dos clubes por país, salvo que alguno haya ganado el trofeo continental. Con Seattle Sounders e Inter Miami ya clasificados, Estados Unidos no puede tener otro representante, y lo mismo ocurre con México, con Pachuca y Monterrey en la lista.

Liga Deportiva Alajuelense, a la expectativa

Otro elemento a considerar es que Alajuelense ya había reclamado su lugar. Según informaciones recientes, su demanda fue aceptada por la FIFA. Si se sigue la lógica del reglamento y se da prioridad al mejor equipo disponible dentro de los límites de representación por país, el club costarricense encaja perfectamente en el perfil del sustituto.

El cupo que queda vacante por León no podrá ser ocupado por otro equipo mexicano, ya que la federación ya tendría su límite de representantes. Por esta razón, a menos que FIFA determine una excepción en la regla, Alajuelense se perfila como el más firme candidato a disputar el certamen.

Mientras se espera el anuncio oficial, crece la expectativa por saber si finalmente el club tico se convertirá en el nuevo representante de CONCACAF en la edición 2025 del Mundial de Clubes, ocupando el lugar que quedaría tras la exclusión del equipo que recientemente fichó a James Rodríguez. Todavía hay mucho por definir.