PSG escribió en 2025 una de las páginas más impactantes en la historia del fútbol mundial. Bajo la dirección de Luis Enrique, el club francés consiguió el SEXTETE, una hazaña que solo tres equipos han logrado desde que el fútbol moderno consolidó los torneos continentales y mundiales. El logro se cerró en Catar, con la conquista de la Copa Intercontinental, tras vencer a Flamengo en una final decidida por penaltis.

Este registro coloca al PSG en una élite absoluta, junto a dos proyectos legendarios: el Barcelona de Pep Guardiola en 2009 y el Bayern Múnich de Hansi Flick en 2020. Seis títulos en un mismo año calendario no son producto de la casualidad: exigen dominio local, excelencia continental y personalidad en los partidos definitivos. El PSG de 2025 cumplió con todo eso y más.

Qué es el sextete y por qué es tan difícil de conseguir

El sextete consiste en ganar seis títulos oficiales en una misma temporada, combinando competencias nacionales, continentales e internacionales. No basta con dominar la liga local; es necesario imponerse también en copas, supercopas y torneos que reúnen a campeones de otras confederaciones.

La dificultad radica en la acumulación de partidos decisivos, la exigencia física, la presión competitiva y la necesidad de mantener un nivel altísimo durante todo el año. Por eso, pese a la cantidad de clubes poderosos en el mundo, solo tres equipos han alcanzado este objetivo.

Los seis títulos del sextete de PSG en 2025, uno por uno

El Paris Saint-Germain construyó su sextete con una autoridad pocas veces vista, combinando contundencia, regularidad y eficacia en finales.

Campeón de la Ligue 1 con dominio absoluto: El primer pilar del sextete fue la Ligue 1 , donde el PSG se consagró campeón con 19 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella. Fue una liga sin discusión, marcada por una superioridad constante y una regularidad que sentenció el título varias jornadas antes del cierre.

El primer pilar del sextete fue la , donde el PSG se consagró campeón con sobre el Olympique de Marsella. Fue una liga sin discusión, marcada por una superioridad constante y una regularidad que sentenció el título varias jornadas antes del cierre. Copa de Francia: una final sin fisuras. En la Copa de Francia , el PSG confirmó su jerarquía al golear 3-0 a Reims en la final. El equipo mostró su versión más sólida en un partido que resolvió con claridad, sin dejar margen para la sorpresa.

En la , el PSG confirmó su jerarquía al golear en la final. El equipo mostró su versión más sólida en un partido que resolvió con claridad, sin dejar margen para la sorpresa. Supercopa de Francia: el primer trofeo del año. La Supercopa de Francia abrió el camino del sextete. El PSG venció 1-0 al AS Mónaco , un duelo cerrado que resolvió con eficacia y que marcó el inicio de una temporada perfecta en términos de títulos.

La abrió el camino del sextete. El PSG venció , un duelo cerrado que resolvió con eficacia y que marcó el inicio de una temporada perfecta en términos de títulos. Champions League: una final histórica. El punto más alto del año llegó en la Champions League . El PSG no solo ganó su primera Copa de Europa, sino que lo hizo con una actuación histórica: 5-0 ante el Inter de Milán en la final. Una goleada inédita para una definición continental, que confirmó el dominio absoluto del equipo francés en el máximo escenario europeo.

El punto más alto del año llegó en la . El PSG no solo ganó su primera Copa de Europa, sino que lo hizo con una actuación histórica: en la final. Una goleada inédita para una definición continental, que confirmó el dominio absoluto del equipo francés en el máximo escenario europeo. Supercopa de Europa: carácter en los penaltis. El siguiente paso fue la Supercopa de Europa , en la que el PSG enfrentó al Tottenham. Tras un partido parejo, el campeón de la Champions se impuso en la tanda de penaltis , demostrando temple y jerarquía en un duelo de alta exigencia.

El siguiente paso fue la , en la que el PSG enfrentó al Tottenham. Tras un partido parejo, el campeón de la Champions se impuso , demostrando temple y jerarquía en un duelo de alta exigencia. Copa Intercontinental: el cierre del sextete. El sextete se selló en Catar, con la conquista de la Copa Intercontinental. El PSG venció a Flamengo en los penaltis, en una final intensa que enfrentó a dos campeones continentales. Con ese triunfo, el equipo de Luis Enrique cerró un año perfecto y entró definitivamente en la historia.

Luis Enrique y el valor del proyecto deportivo

El nombre de Luis Enrique queda asociado de manera directa a esta hazaña. El entrenador español ya había logrado el sextete con el Barcelona en 2009 como jugador y fue parte de un proyecto histórico como técnico en otros clubes. En el PSG, logró darle identidad, equilibrio y mentalidad competitiva a un plantel acostumbrado a dominar localmente, pero que necesitaba dar el salto definitivo en Europa. Su PSG combinó presión alta, control del juego, profundidad ofensiva y una gestión inteligente de los momentos clave de la temporada.

Los únicos equipos que lograron el sextete

Hasta 2025, solo tres equipos han conseguido este registro excepcional:

FC Barcelona (2009) – Dirigido por Pep Guardiola, con una generación irrepetible.

– Dirigido por Pep Guardiola, con una generación irrepetible. Bayern Múnich (2020) – Bajo el mando de Hansi Flick, en una temporada de dominio total.

– Bajo el mando de Hansi Flick, en una temporada de dominio total. PSG (2025) – Con Luis Enrique, consolidando su proyecto global.

Cada uno de estos sextetes marcó una era y redefinió el estándar de excelencia en el fútbol mundial.

El PSG de 2025, en la élite absoluta del fútbol

El sextete del PSG no es solo una suma de trofeos. Es la confirmación de un proyecto deportivo que alcanzó su punto máximo, compitiendo y ganando en todos los frentes posibles. Entrar en la lista de los únicos tres clubes que lo lograron coloca al equipo francés en una dimensión histórica.

El 2025 quedará marcado como el año en el que el PSG dejó de perseguir la gloria para convertirse en referencia, con un sextete que ya forma parte del patrimonio eterno del fútbol mundial.