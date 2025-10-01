El PSG volvió a dejar claro por qué es el campeón vigente de la Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique visitó al FC Barcelona, actual líder de LaLiga y campeón defensor, y logró un triunfo de enorme valor por 1-2 en la segunda jornada de la fase de liga.

El resultado no solo refuerza el arranque perfecto del PSG en Europa -dos victorias en dos partidos-, sino que además tuvo un componente especial: se dio sin varias de sus figuras habituales. Con ausencias sensibles en la convocatoria, el conjunto parisino mostró la fortaleza de un plantel que apunta a repetir su dominio continental.

El resultado del Barcelona vs PSG en Champions League

En territorio catalán se esperaba una fiesta para el Barcelona, pero se encontró con un PSG competitivo y eficaz. Los locales se adelantaron a los 19 minutos gracias a un tanto de Ferrán Torres, lo que hacía pensar en una noche favorable al cuadro culé.

Sin embargo, el campeón francés reaccionó con autoridad. Primero fue Senny Mayulu, que firmó el empate tras una jugada colectiva. Más tarde, Gonçalo Ramos apareció para sellar la remontada y decretar el 1-2 definitivo. Con ese marcador, el PSG se llevó tres puntos de oro y prolongó su racha perfecta en la competición.

Las bajas que afrontó PSG en la visita al Barcelona

Lo más destacado del triunfo del PSG no fueron únicamente los goles o el marcador, sino las circunstancias en las que se produjo. Luis Enrique viajó a Barcelona con una lista de bajas que incluía a jugadores claves como:

Ousmane Dembélé (lesión en el isquiotibial).

(lesión en el isquiotibial). Khvicha Kvaratskhelia (molestia muscular).

(molestia muscular). Désiré Doué (lesión en el gemelo).

(lesión en el gemelo). Joao Neves (problema en el isquiotibial).

(problema en el isquiotibial). Marquinhos (lesión muscular).

Pese a estas ausencias, el PSG mantuvo la intensidad y mostró la profundidad de su plantilla, capaz de suplir a sus figuras y competir al más alto nivel.

Luis Enrique y un PSG que impresiona en Europa

El técnico español volvió a su antiguo estadio y lo hizo con un plan táctico impecable. Supo resistir los primeros ataques del Barcelona y reorganizó al equipo tras el gol inicial de Ferrán Torres. El PSG no se descompuso y mostró madurez para darle la vuelta al marcador.

Luis Enrique ha logrado construir un plantel que combina estrellas consolidadas con jóvenes talentos capaces de brillar en escenarios exigentes. El triunfo en Barcelona es una muestra de que el proyecto tiene recursos suficientes para afrontar cualquier reto en Europa.

El peso del plantel parisino en la Champions League

El partido confirmó una de las claves del PSG en esta edición de la Champions: la amplitud y calidad de su plantilla. La ausencia de cinco titulares habituales no fue un obstáculo, ya que las alternativas respondieron con personalidad.

Futbolistas como Mayulu y Gonçalo Ramos demostraron que pueden asumir la responsabilidad ofensiva, mientras que el bloque defensivo sostuvo al equipo en los momentos más complejos. La victoria es, por tanto, una señal de que el PSG no depende únicamente de sus estrellas.

Barcelona, sorprendido por la eficacia del PSG

El campeón de LaLiga y vigente ganador de la Champions League partía como favorito en el duelo, pero terminó siendo víctima de la solidez parisina. Tras adelantarse en el marcador, el conjunto de Hansi Flick no logró sostener el ritmo y fue superado en contundencia por su rival.

El Barcelona se encontró con un PSG pragmático, que aprovechó sus oportunidades y mostró un carácter competitivo propio de un equipo acostumbrado a grandes escenarios.

Dos victorias en dos partidos para el campeón

Con este resultado, el PSG suma seis puntos de seis posibles en la fase de liga de la Champions, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo. El arranque perfecto refuerza la confianza de un plantel que quiere defender su corona y que ya dejó un mensaje claro: puede ganar incluso en los estadios más complicados y sin varias de sus estrellas.

El triunfo en la visita al Barcelona se convierte en un nuevo lujo para el proyecto de Luis Enrique, que busca marcar época en Europa.