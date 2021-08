Primer partido del Barcelona tras la salida de Messi: triunfo sobre la Juventus con Cristiano Ronaldo

Pasó en el Trofeo Joan Gamper. Tras la despedida de Leo Messi en rueda de prensa, el primer equipo del Barcelona enfrentó a la Juventus y le ganó 3-0 con goles de Memphis Depay, Martin Braithwaite y Riqui Puig.

El Barcelona formó con: Neto Murara; Sergiño Dest (Nico González), Gerard Piqué, Ronald Araujo (Samuel Umtiti), Jordi Alba (Álex Balde); Sergio Busquets (Riqui Puig), Sergi Roberto, Yusuf Demir (Emerson Royal); Antoine Griezmann (Álex Collado), Memphis Depay y Martin Braithwaite (Rey Manaj).

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021