Lionel Messi: después de la llorada, una publicación en redes para el Barcelona

En la mañana de este domingo, Lionel Messi se despidió del Barcelona FC con unas palabras bastante sentidas y un montón de lágrimas que lo hicieron explotar en la sala de la conferencia de prensa. 21 años de formación, procesos, títulos y glorias se cerrarán a partir de ahora y comenzará un nuevo mundo para el argentino y por supuesto, también para el cuadro catalán: el antes y el después de La Pulga.

El volante de creación expresó lo difícil que fue tomar la decisión, pues tenía todos sus planes y deseos puestos en continuar con el equipo que lo arropó cuando contaba con tan solo 13 años. Por eso, no se quedó solo con lo vivido en la ceremonia de despedida, igualmente le dedicó un mensaje a los Azulgranas a través de sus redes sociales.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En el texto, el mediocampista reiteró lo dicho en los micrófonos: que quiere regresar. A sus 34 años años se piensa en que un retorno sería desde lo administrativo, directivo o en caso de lo deportivo, en el banquillo. ¿O le alcanzará para volver a jugar? La vida solita lo dirá.