Premier League: en 45 minutos, empate de Liverpool y derrota del City

Impresionante final de temporada en la Premier League. Tras los primeros tiempos, Manchester City y Liverpool están empatados en puntos.

Los dos tiene 90 unidades, pero hay definición. El título sería para Manchester City por la diferencia de gol. Tiene 5 más en ese ítem. Ahí saca la ventaja por la que de momento se asegura la coronación. Quedan 45 minutos para la definición del certamen en el que los Reds están buscando su tercer título de la temporada. Ya ganaron la League Cup y la FA Cup.

– Liverpool 1-1 Wolverhampton (Sadio Mané; Pedro Neto)

– Manchester City 0-1 Aston Villa (Matty Cash).

We go in level at the break, after Mane’s goal cancelled out Pedro Neto’s early opener. #LIVWOL pic.twitter.com/3r1PMMhIBF

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022