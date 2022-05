¿Por qué se retrasó la final de la Champions League?

(Video) La final de la UEFA Champions League, con Luis Díaz abordo, se retrasó muchos minutos. Hubo problemas graves en la entrada.

Al final, ocurre en todos lados. Así se crea que las problemas de logística solo ocurren en Sudamérica, parece que la élite europea no está exenta de estas eventualidades. Cuando faltaba poco para el pitazo inicial, se informó que la final de la UEFA Champions League empezaría quince minutos antes de lo previsto.

+ Luis Díaz, el colombiano récord en la Champions League

+ Luis Díaz: ¿cuántas veces ha sido titular con el Liverpool?

La razón por la que se postergó el inicio del compromiso fueron algunas complicaciones con los accesos de los hinchas del Liverpool. Parece que gente sin entrada se comenzó a colar en las instalaciones del Saint-Dennis. Los fanáticos se treparon de portones altísimos y corrieron para ingresar.



Esto generó, obviamente, inconvenientes con la seguridad. Toda la logística se desbordó y no hubo opción que postergar quince minutos el inicio del cotejo. Gente estafada con las entradas, alcohólicos queriendo ingresar a como dé lugar, la policía respondiendo con gas. Todo un caos.

La demora fue tal, que Luis Díaz y sus compañeros salieron a calentar nuevamente para no quedarse fríos. Lo mismo el Real Madrid. El partidazo se hizo esperar un poquito, y todos en París se llenaron de incertidumbre. Lo nunca visto en el fútbol europeo.

The Champions League final has been delayed by 15 minutes due to late fan arrivals at the stadium pic.twitter.com/9JAw5KhPsR

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2022