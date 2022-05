Luis Díaz: ¿cuántas veces ha sido titular con el Liverpool?

Luis Díaz será el primer colombiano titular en una final de Champions League. El guajiro se convirtió en pieza clave e inamovible del Jürgen Klopp.

Luis Díaz ya es una realidad del fútbol europeo. El jugador colombiano será inicialista con Liverpool en la final de la Champions League ante Real Madrid, partido que se disputará en París con más de 70.000 espectadores. Los seis meses del guajiro en su nuevo club parecen más de un año.

Luis Díaz, el colombiano récord de la Champions League

Díaz entró inmediatamente en el sistema del Liverpool. Desde su llegada en enero, el colombiano se ha consolidado rápidamente y su nombre es uno de los aceptados en la nómina inglesa. Hoy podría ser el primer colombiano en ganar la Champions League desde el campo.

Alineaciones confirmadas para la final de Champions League

Díaz completará su decimoctava titularidad con el Liverpool de Jürgen Klopp. Por ahora ha disputado 25 partidos con el elenco rojo y en la Champions League completará su cuarta titularidad. Además, en la Premier League fue titular en 11 compromisos.

Here's how we line up for the #UCLfinal

👊🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022