Pep Guardiola a favor de Messi: “Nunca es injusto darle el Balón de Oro”

El Balón de Oro otorgado a Lionel Messi ha despertado todo tipo de comentarios buenos y malos. Pero son más los que opinan que en esta ocasión, el argentino no era merecedor, ya que hombres como Robert Lewandowski tenían más pergaminos para ello.

Sin embargo, alguien muy cercano a La Pulga salió en su defensa. Se trata de Pep Guardiola, quien explicó sus motivos por los que piensa que el premio estuvo bien distribuido. “Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Es un gran logro para Messi, para Alexia y para Pedri”, expresó el entrenador del Manchester City.

El DT aceptó que el delantero polaco tenía méritos, pero no se opuso a que el escogieran a Leo. “Si se lo merece o no, no soy el hombre para decidirlo. La verdad es que con la temporada de Lewandowski se lo podría haber llevado también. Hubiera sido justo. Pero a este nivel, cualquiera que esté ahí se lo merece”, agregó.