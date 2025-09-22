El Balón de Oro 2025 tiene nuevo dueño y es francés: Ousmane Dembélé, quien se impuso en la votación a Lamine Yamal, una de las grandes joyas del fútbol europeo. Con este galardón, el atacante del Paris Saint-Germain no solo corona la mejor temporada de su carrera, sino que también se suma a una lista de nombres legendarios que marcaron la historia del fútbol francés y mundial.

La elección de Dembélé no es casualidad. Con una campaña impecable en la 2024-25, el delantero brilló en todas las competiciones, levantando títulos y aportando cifras que lo colocan como uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su consagración, además, dejó varias curiosidades que reflejan la magnitud de este logro.

1- Ousmane Dembélé, sexto francés en ganar el Balón de Oro

Con la edición 2025, Dembélé se convirtió en el sexto futbolista francés en recibir el Balón de Oro. Se unió a una lista prestigiosa en la que figuran Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

Además, con su conquista, Francia alcanzó los ocho Balones de Oro en total, una cifra que iguala nada menos que a Argentina, país que alcanzó el mismo número de galardones gracias a los ocho obtenidos por Lionel Messi. El dato refuerza la importancia de la generación actual de futbolistas franceses, capaces de mantener al país en lo más alto del panorama mundial.

2- Dembélé, segundo jugador de PSG en la historia en ganar el Balón de Oro

La coronación de Dembélé también significa un hito para el Paris Saint-Germain. El atacante se convirtió en el segundo futbolista del club en levantar el Balón de Oro, después de Lionel Messi, que lo había conseguido en 2021 vistiendo la camiseta parisina.

Antes de ellos, otros cracks del PSG habían estado cerca, como Neymar (tercero en 2017) y Kylian Mbappé (tercero en 2023). Con Dembélé, el club francés suma otro reconocimiento a su creciente prestigio internacional y confirma que sigue siendo un escenario donde los grandes talentos alcanzan la gloria individual.

3- La temporada 2024-25 de Dembélé: goles, asistencias y títulos

El premio tiene sustento en una campaña inolvidable. Durante la temporada 2024-25, Dembélé levantó cinco títulos:

Champions League

Ligue 1

Supercopa de la UEFA

Trofeo de Campeones en Francia

Copa de Francia

A nivel individual, fue reconocido como Jugador de la Temporada en la Ligue 1 y terminó como Máximo Goleador del campeonato francés. Sus números hablan por sí solos:

Ligue 1 : 21 goles y 8 asistencias.

: 21 goles y 8 asistencias. Champions League : 8 goles y 5 asistencias.

: 8 goles y 5 asistencias. Totales en la temporada: 33 goles y 14 asistencias.

Una combinación perfecta entre títulos colectivos e impacto individual, que justifican su elección como mejor futbolista del mundo.

4- Francia iguala a Argentina en número de Balones de Oro

Uno de los datos más llamativos que dejó el triunfo de Dembélé es el empate entre Francia y Argentina en la tabla histórica del Balón de Oro. Ambos países suman ocho galardones, aunque repartidos de manera distinta.

Argentina debe todos sus títulos a Lionel Messi, mientras que Francia los ha repartido entre seis jugadores distintos. Esta diversidad refleja la fortaleza del fútbol francés a lo largo de las décadas y su capacidad para producir figuras de talla mundial en diferentes épocas.

Dembélé frente a Lamine Yamal: un duelo que promete futuro

El Balón de Oro 2025 también estuvo marcado por la competencia entre generaciones. Dembélé, con 28 años y en la cúspide de su madurez futbolística, se impuso en la votación sobre Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona que, con apenas 18 años, ya compite entre los mejores del planeta.

Este enfrentamiento de presente y futuro abre un nuevo capítulo en el fútbol mundial. Dembélé disfruta ahora de su gloria, pero Yamal sigue en camino de convertirse en el próximo gran referente, lo que augura años de rivalidad y emoción para los aficionados.

Ousmane Dembélé, de la promesa a la leyenda

La historia de Dembélé tiene un valor añadido: durante años fue considerado un futbolista irregular, afectado por lesiones y por altibajos en su rendimiento. Sin embargo, su paso por el PSG lo ha transformado en un jugador decisivo, capaz de marcar la diferencia en partidos clave y sostener la ofensiva de un club que busca dominar Europa.

El Balón de Oro 2025 no solo premia una gran temporada, sino también un proceso de maduración y resiliencia que convierte a Ousmane Dembélé en uno de los futbolistas más importantes de su generación.