Once Caldas sigue ilusionando a su hinchada en certamen internacional. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera derrotó 1-0 a Unión Española con gol de Luis Palacios y parcialmente asumió el liderato del Grupo F en la Copa Sudamericana. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, el conjunto blanco suma 9 puntos de 12 posibles y se mantiene en carrera directa por la clasificación a octavos de final.

El panorama es favorable: ha ganado 3 de sus 4 partidos y, mientras espera el resultado del encuentro entre GV San José y Fluminense, sabe que su destino en la competencia sigue estando en sus manos. Restan dos partidos claves, uno en casa y otro de visitante, que decidirán si Once Caldas regresa a una instancia internacional que no pisa desde hace más de una década.

El Grupo F de la Sudamericana, con Once Caldas dando la pelea

Con la victoria sobre Unión Española, Once Caldas quedó como líder parcial del Grupo F con 9 puntos y una diferencia de gol de +3. El club colombiano tomó ventaja a la espera de lo que ocurra el 8 de mayo en el duelo pendiente entre GV San José y Fluminense, un partido que puede redefinir la parte alta de la tabla.

Tabla del Grupo F (tras 4 jornadas):

Once Caldas: 9 puntos y +3 (4 partidos) Fluminense: 7 puntos y +6 (3 partidos) Unión Española: 2 puntos y -3 (4 partidos) GV San José: 1 punto y -6 (3 partidos)

Si Fluminense no gana su próximo partido, Once Caldas llegará a la Fecha 5 como líder absoluto. Incluso si el club brasileño triunfa, el equipo colombiano tendrá margen para definir el grupo en la última fecha. Cabe recordar que solo el primero del grupo clasifica directamente a octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar una fase de playoffs ante un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

¿Once Caldas ya aseguró al menos el segundo lugar de grupo?

No, Once Caldas aún NO tiene asegurado terminar en el segundo lugar del grupo. Todavía GV San José y Fluminense tienen 9 puntos en disputa, y aunque es muy poco probable que GV San José gane sus 3 partidos (y además tiene una diferencia de gol que le trae otra desventaja), matemáticamente aún puede superar al cuadro colombiano en la tabla.

Mismo caso con Fluminense. Y si ambos lo hacen, Once Caldas pasa al tercer puesto que lo deja afuera de la competencia. Solo cuando GV San José pierda o empate uno de sus partidos, Once Caldas asegurará al menos el segundo lugar. Eso podría pasar en la Fecha 4, cuando enfrente al cuadro brasilero.

Lo que viene para Once Caldas en la Sudamericana: dos partidos clave para soñar con octavos

La recta final del grupo se acerca y Once Caldas tiene este calendario: un juego como local y otro como visitante. En la Fecha 5, recibirá a GV San José en el Palogrande, un rival que aún no ha ganado en la competencia. Será una oportunidad valiosa para sumar tres puntos. Posteriormente, en la Fecha 6, enfrentará a Fluminense en condición de visitante, en lo que podría ser un duelo directo por la clasificación.

Próximos partidos de Once Caldas en el Grupo F de la Sudamericana:

Fecha 5: Once Caldas vs GV San José

Once Caldas vs GV San José Fecha 6: Fluminense vs Once Caldas

El equipo que dirige Hernán Darío Herrera ha mostrado regularidad en casa y determinación en sus salidas. Con ese impulso, el grupo confía en cerrar de forma positiva una campaña que comenzó con incertidumbre y ha evolucionado con carácter y convicción.

Escenarios de clasificación para Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025

El resultado entre GV San José y Fluminense del 8 de mayo será clave para definir con exactitud las opciones del equipo colombiano. A partir de ahí, los posibles escenarios son los siguientes:

Escenario A: Fluminense le gana a GV San José

Fluminense llegaría a 10 puntos, superando momentáneamente a Once Caldas.

El equipo colombiano deberá ganarle a San José en Palogrande para seguir en carrera por el primer puesto.

Si Once Caldas y Fluminense llegan a la última fecha con un punto de diferencia, el partido en Brasil será definitivo por ese primer lugar. ¡Duelo directo! El equipo colombiano debería ganar para ser primero.

Escenario B: Empate entre GV San José y Fluminense en Bolivia

Fluminense quedaría con 8 puntos.

Once Caldas seguiría como líder con 9.

Una victoria ante San José en Manizales dejaría a Once con 12 puntos y la posibilidad de clasificar directamente, incluso con un empate en Brasil en la última fecha.

Escenario C: GV San José le gana a Fluminense

Fluminense se estancaría en 7 unidades.

Once Caldas tendría la chance de clasificar ganando en la Fecha 5, dependiendo de sí mismo para cerrar el grupo como líder.

En todos los escenarios posibles, ganar en la Fecha 5 será determinante. Si Once Caldas logra sumar tres puntos ante GV San José, llegará a 12 y afrontará el último partido con un margen que puede darle tranquilidad. Pero si no logra ese triunfo, dependerá de lo que ocurra con Fluminense y su propio rendimiento en la última jornada.

Una campaña que ilusiona a la afición de Once Caldas

Once Caldas ha sido uno de los equipos colombianos más sólidos en la fase de grupos de la Sudamericana. Su rendimiento como local ha sido clave, con triunfos consistentes y su capacidad de competir en escenarios difíciles le ha devuelto confianza a una afición que sueña con volver a ver al equipo en instancias definitivas del fútbol continental.

El equipo de Hernán Darío Herrera ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, con figuras como Luis Palacios siendo determinantes en partidos decisivos. Además, el grupo muestra solidez táctica, una mentalidad competitiva fuerte y un estilo de juego que le ha permitido sumar puntos sin depender del azar.

La ilusión está viva en Palogrande, y con dos partidos por delante, Once Caldas se prepara para escribir una nueva página internacional. La clasificación está cerca, pero aún no asegurada. El reto es grande, pero las posibilidades están abiertas. Manizales se permite soñar.