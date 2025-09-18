La Copa Sudamericana 2025 tiene a Once Caldas como uno de sus grandes protagonistas. En su primera participación en el certamen, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera está firmando una campaña histórica que ilusiona a su hinchada y sorprende al continente. Con 12 partidos disputados hasta ahora, suma 10 victorias y apenas 2 derrotas, ambas frente a Fluminense en la fase de grupos.

Ese rendimiento, con triunfos en casi todas las instancias y una idea de juego clara, ha convertido al club de Manizales en uno de los rivales más difíciles de enfrentar en la competencia. El Blanco Blanco, que ya tiene en su historia la gloria eterna de la Copa Libertadores 2004, ahora apunta a ser protagonista en otro torneo internacional.

Los números de Once Caldas en la Sudamericana 2025

El camino de Once Caldas hasta los cuartos de final está lleno de victorias resonantes. Cada ronda ha dejado estadísticas que confirman la solidez del proyecto liderado por el “Arriero” Herrera.

Fase 1: eliminó a Millonarios con un triunfo 1-0 en Manizales.

eliminó a Millonarios con un triunfo 1-0 en Manizales. Fase de grupos: venció a Unión Española (0-2 y 1-0) y a San José de Oruro (2-3 y 2-1), cayendo únicamente con Fluminense (0-1 y 2-0).

venció a Unión Española (0-2 y 1-0) y a San José de Oruro (2-3 y 2-1), cayendo únicamente con Fluminense (0-1 y 2-0). Dieciseisavos de final: pasó con autoridad sobre San Antonio Bulo Bulo, al que derrotó 0-3 en Bolivia y 4-0 en el Palogrande.

pasó con autoridad sobre San Antonio Bulo Bulo, al que derrotó 0-3 en Bolivia y 4-0 en el Palogrande. Octavos de final: eliminó a Huracán de Argentina con doble triunfo (1-0 en casa y 1-3 en Buenos Aires).

eliminó a Huracán de Argentina con doble triunfo (1-0 en casa y 1-3 en Buenos Aires). Cuartos de final: en la ida venció 0-2 a Independiente del Valle, un resultado que lo deja con la clasificación en el horizonte. Falta el partido de vuelta.

Con estos resultados, Once Caldas acumula 10 victorias, 2 derrotas, 23 goles a favor y apenas 7 en contra, cifras que reflejan un equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva.

Lo que sigue para Once Caldas en la Sudamericana

El próximo reto del equipo manizaleño será el partido de vuelta de los cuartos de final ante Independiente del Valle, programado para el 24 de septiembre en territorio colombiano. La ventaja conseguida en Ecuador le permite soñar con avanzar a semifinales, donde enfrentaría al ganador de la serie entre Bolívar y Atlético Mineiro.

En caso de lograr la clasificación, Once Caldas estaría entre los cuatro mejores equipos de la competencia, una instancia que no disputa desde hace 21 años cuando ganó la Libertadores en 2004.

Los otros equipos que siguen en la Conmebol Sudamericana 2025

Para las semifinales del certamen, la llave de Once Caldas se cruza con la de Bolívar vs. Atlético Mineiro, una serie que tuvo su primer partido en La Paz y terminó igualada 2-2. Cualquiera de los dos que avance será un rival de peso: Bolívar viene siendo fuerte en la altura boliviana y Atlético Mineiro cuenta con una nómina de figuras de talla internacional.

Del otro lado del cuadro, los equipos que siguen en competencia son Fluminense vs. Lanús y Universidad de Chile vs. Alianza Lima. Esto significa que la definición del torneo contará con representantes de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Colombia, una muestra de lo competitiva que ha sido la edición 2025.

El impacto histórico de la campaña de Once Caldas

Más allá de los números, la campaña de Once Caldas en esta Copa Sudamericana tiene un valor especial. Se trata de su debut en el certamen y lo está haciendo con una solidez que pocos equipos logran en su primera experiencia.

El equipo ha encontrado en jugadores experimentados como Dayro Moreno, sumado al aporte de jóvenes de la cantera, una fórmula que le ha permitido ser efectivo en ataque y sólido en defensa. Cada triunfo ha reforzado la confianza de un plantel que se ilusiona con volver a poner a Manizales en el mapa grande del fútbol sudamericano.

Once Caldas y la ilusión de otro título internacional

La Sudamericana 2025 puede convertirse en el escenario perfecto para que Once Caldas sume un nuevo título internacional a su palmarés. Con un rendimiento cercano a la perfección y una hinchada que sueña con otra hazaña como la del 2004, el equipo de Hernán Darío Herrera está a un paso de la gloria. Va poco a poco y sumando adeptos con sus grandes rendimientos.

El reto inmediato será confirmar la clasificación ante Independiente del Valle y, posteriormente, afrontar las semifinales con la misma fortaleza que lo ha llevado hasta aquí. Los números avalan la ilusión y el presente del Blanco Blanco hace pensar que todo es posible.