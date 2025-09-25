La eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025 fue un golpe difícil de asimilar para jugadores, hinchas y cuerpo técnico. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, que venía firmando una campaña histórica en su debut en el certamen, no logró sostener la ventaja conseguida en la ida contra Independiente del Valle. En el estadio Palogrande, el Blanco Blanco perdió en los 90 minutos y cayó después en la tanda de penaltis, quedándose a un paso de la semifinal.

En medio del dolor, el nombre de James Aguirre (arquero titular del equipo), quedó en el centro de la conversación. No pudo detener ninguno de los seis remates de los rivales en la definición desde los doce pasos y además erró el suyo, sellando así la eliminación. Lejos de esconderse, Aguirre asumió la responsabilidad y envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en el que expresó disculpas, gratitud y la promesa de levantarse junto al club.

El mensaje de James Aguirre tras la eliminación de Once Caldas en la Sudamericana

En su cuenta oficial de Instagram, James Aguirre compartió un extenso texto dirigido a la afición de Once Caldas. Con palabras llenas de sinceridad, reconoció el duro momento que le tocó vivir:

“Hoy quiero dirigirme a ustedes con sinceridad y humildad. Estoy en una posición que nadie quisiera vivir, pero quiero que sepan que he entregado lo mejor de mí por estos colores. Gracias a esta hinchada y a esta ciudad tan hermosa, que me han hecho sentir como un manizaleño más. A veces no existen palabras suficientes para describir este sentimiento, y aunque no siempre se logran los objetivos, el amor y la entrega permanecen intactos. Quiero pedirles disculpas de corazón. Cada uno de nosotros dio lo mejor de sí, y estoy convencido de que aprenderemos de esta experiencia para volver más fuertes”.

Con este mensaje, James Aguirre buscó aliviar la frustración de la hinchada y, al mismo tiempo, mostrar el compromiso personal que mantiene con el proyecto deportivo.

Los números de James Aguirre en la Copa Sudamericana

A lo largo del torneo, James Aguirre fue pieza clave en el rendimiento de Once Caldas. El guardameta atajó en los 13 partidos disputados por el equipo en la Copa, siendo protagonista en fases cruciales como la victoria sobre Millonarios en la primera ronda y las series frente a San Antonio Bulo Bulo y Huracán. Su liderazgo y seguridad bajo los tres palos fueron determinantes para que el cuadro manizaleño llegara a los cuartos de final en su primera participación internacional en más de una década.

Sin embargo, la tanda de penales contra Independiente del Valle lo dejó expuesto. La ausencia de atajadas y el fallo en su remate marcaron el desenlace, pero su desempeño previo y su aporte en la campaña no pasaron desapercibidos.

Once Caldas en la Sudamericana 2025: una campaña histórica

El equipo manizaleño disputó 13 partidos en total, con un balance de 10 victorias y solo 3 derrotas, dos de ellas frente a Fluminense en la fase de grupos y la última en la serie de cuartos contra Independiente del Valle. Entre los resultados más recordados están el triunfo sobre Millonarios en la primera ronda, la goleada en Bolivia ante San Antonio Bulo Bulo y la serie ganada frente a Huracán de Argentina.

El proceso de Hernán Darío Herrera dejó una huella profunda: consolidó una nómina competitiva, dio rodaje internacional a figuras como Dayro Moreno y le devolvió protagonismo continental al club, que desde su título en la Copa Libertadores 2004 no alcanzaba una racha similar en torneos de la Conmebol.

El futuro de James Aguirre y Once Caldas

Tras la eliminación, la gran incógnita es cómo responderá el plantel en lo que resta de la temporada. Para James Aguirre, el desafío será recuperar la confianza y seguir demostrando por qué es uno de los arqueros más importantes del fútbol colombiano en la actualidad. Sus disculpas y compromiso reflejan que está dispuesto a asumir la presión y a levantarse con mayor fortaleza.

En el caso de Once Caldas, la experiencia en Sudamericana deja lecciones valiosas: el equipo mostró que puede competir de igual a igual frente a rivales de peso en el continente y que su regreso a la escena internacional no fue casualidad. Con la base que construyó Herrera y el respaldo de la hinchada, el Blanco Blanco buscará volver a intentarlo en próximos torneos internacionales.