Once Caldas tiene pie y medio en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, luego de conseguir una ventaja valiosa en el choque de ida en Quito, donde venció 0-2 a Independiente del Valle. Esta noche el estadio Palogrande de Manizales será un hervidero, con la hinchada blanca alentando para sellar la clasificación histórica.

Copa Sudamericana hoy: Once Caldas vs Independiente del Valle

Partido: Once Caldas vs Independiente del Valle

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 7:30 p.m. de Colombia y Ecuador

Evento: Cuartos de final de la Copa Sudamericana – Partido de vuelta

Estadio: Palogrande de Manizales

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Televisión: DIRECTV

Streaming: DGO

Dayro Moreno, el ángel del gol

El gran referente del Once Caldas es Dayro Moreno, quien a sus 40 años fue el héroe en Quito con un doblete que lo tiene como máximo artillero de la Sudamericana con 10 anotaciones. El delantero suma 372 goles oficiales, siendo el mayor goleador en la historia del fútbol colombiano.

Su presente también está marcado por el respaldo de Hernán Darío “El Arriero” Herrera, quien lo considera “su ángel” en un proceso que lo ha consolidado como líder del equipo. La afición lo idolatra y su presencia en la cancha será determinante para concretar el pase a la semifinal.

Independiente del Valle y el desafío en Manizales

El equipo ecuatoriano, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, llega golpeado por la derrota de la ida y por su flojo rendimiento como visitante en torneos internacionales. En sus últimos cinco juegos fuera de casa acumula tres derrotas y dos empates, cifras que ponen en duda sus aspiraciones.

El DT Javier Rabanal reconoció que la expulsión de Mateo Carabajal en la ida pesó en el marcador, pero confía en que con once hombres en la cancha su equipo tendrá más opciones de revertir la serie. La misión no será sencilla, pues deberá enfrentar un Palogrande encendido y un rival que se aferra a la historia de 2004, cuando se coronó campeón de la Copa Libertadores en este mismo escenario.

Alineaciones probables

Once Caldas: James Aguirre; Kevin Tamayo, Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Cuesta; Mateo García, Robert Mejía; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Dayro Moreno.

DT: Hernán Darío Herrera.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Jhegson Méndez; Darwin Guagua, Arón Rodríguez, Claudio Paul Spinelli.

DT: Javier Rabanal.