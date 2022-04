Para nadie es un secreto que la relación entre Jurgen Klopp y Luis Díaz es excepcional y que sin esta, el nivel del colombiano no podría estar a la altura de lo que es hoy.

Sin embargo, a pesar de que en Liverpool todo es felicidad y están ad portas de seguir haciendo historia en el club, por otro lado y muy suavemente, se habla de la posible salida de Jurgen Klopp, quien termina contrato en el 2024 tras la extensión que firmó en 2019.

Y es que en varias ocasiones, el DT alemán manifestó las posibilidades de asumir nuevos retos en su carrera como estratega. No obstante, el nivel de la actual plantilla, con Luis Díaz a bordo, lo habrían hecho cambiar de pensamiento.

Ante esto, según The Athletic , Klopp firmó una extensión de dos años después de sentirse revitalizado por la apuesta del club por ganar el cuádruple y estará hasta 2026 con los Reds.

🚨 EXCLUSIVE: Jurgen Klopp has today signed a contract extension to keep him at Liverpool until 2026. 54yo German manager + his closest staff were on deals to 2024 & have now prolonged them by 2 years. Official confirmation not far off @TheAthleticUK #LFC https://t.co/3KVAvtACgL

