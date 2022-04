En la mañana de este jueves, gran parte de la prensa europea dio la noticia de que Mino Raiola, de 54 años de edad, y uno de los representantes de jugadores más importantes del mundo, había fallecido.

Sin embargo, el mismo Raiola, que sí está en delicada situación de salud, desmintió su muerte con un trino, en donde manifestó que no es la primera vez que lo daban como muerto.

“Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado por segunda vez en 4 meses me matan. También parecen capaces de resucitar”.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022