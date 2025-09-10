Las tripletas siempre han sido motivo de celebración especial en el fútbol. Cada vez que un jugador marca tres o más goles en un mismo encuentro, se queda con el balón como recuerdo de una actuación memorable. Pero, ¿qué ocurre cuando en un mismo partido dos jugadores logran esa hazaña? La respuesta la dio el reciente duelo de Noruega ante Moldavia, por la Eliminatoria al Mundial 2026.

El partido terminó en una goleada histórica de Noruega 11-1 Moldavia, con Erling Haaland anotando cinco goles y Thelo Aasgaard firmando cuatro. Una situación poco común que planteó la duda: ¿quién se queda con el balón? La respuesta fue insólita y justa a la vez: ambos se llevaron un balón como recuerdo.

La tradición de los hat-tricks en el fútbol

En el fútbol existe una regla no escrita: el jugador que marca tres goles o más en un partido se queda con el balón. Este gesto simbólico se ha convertido en tradición y en un premio especial para quienes logran una gesta difícil de alcanzar.

Normalmente, esta distinción recae en un solo futbolista. Sin embargo, hay partidos excepcionales en los que dos o más jugadores llegan al hat-trick. En esos casos, como ocurrió en el Noruega vs Moldavia, la organización facilita más de un balón para reconocer la actuación de cada goleador.

Noruega 11-1 Moldavia: una goleada con dos protagonistas

El marcador final fue tan abultado como inusual: 11-1 a favor de Noruega. La figura principal fue Erling Haaland, delantero del Manchester City, que anotó cinco goles y reafirmó su condición de estrella mundial.

El otro gran protagonista fue Thelo Aasgaard, joven mediocampista ofensivo de 23 años, que marcó cuatro goles en la misma noche. Entre ambos sumaron nueve tantos y protagonizaron una de las anécdotas más curiosas de la Eliminatoria.

Qué pasa cuando dos jugadores marcan más de 3 goles en el mismo partido

La tradición indica que cada jugador que logre un hat-trick tiene derecho a llevarse un balón. Eso significa que si dos futbolistas marcan tres o más goles en un mismo partido, cada uno recibe su propio balón.

Eso fue exactamente lo que sucedió con Haaland y Aasgaard. Al final del partido, ambos posaron sonrientes con un balón en las manos, símbolo de una actuación inolvidable que quedará en la memoria de los aficionados noruegos.

Haaland y sus 5 goles en un partido histórico

La estrella del Manchester City dejó claro por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Anotar 5 goles en un mismo partido internacional no es algo habitual y menos aún en una Eliminatoria rumbo a un Mundial.

Haaland no solo lideró la ofensiva noruega, sino que también dio un paso más en su camino de romper récords y consolidarse como el máximo referente ofensivo de su generación.

Thelo Aasgaard, la revelación con 4 goles

El nombre de Thelo Aasgaard comenzó a sonar fuerte en Europa tras esta actuación. El mediocampista ofensivo con presente en Rangers FC marcó 4 goles frente a Moldavia, una cifra que pocos esperaban.

Su aporte fue clave para redondear la goleada y dejó la sensación de que Noruega cuenta con un futuro brillante en su plantel, capaz de acompañar a Haaland y Odegaard en los próximos retos internacionales.

Una rareza futbolera que sorprende al mundo con los goleadores de Noruega

Que un equipo anote más de 10 goles en un partido oficial ya es una rareza. Que además dos jugadores superen la barrera de los tres goles en la misma noche, lo convierte en un hecho prácticamente histórico.

Por eso el Noruega vs Moldavia se recordará no solo por el marcador abultado, sino también por la curiosidad de ver a dos compañeros de equipo posando con un balón cada uno como recuerdo de una jornada irrepetible.

El valor simbólico del balón en el fútbol

El balón que se lleva un jugador tras un hat-trick no es un simple objeto. Representa la recompensa a un esfuerzo, la huella de una actuación única y un recuerdo que los futbolistas atesoran por siempre.

En el caso de Haaland y Aasgaard, ambos se ganaron el derecho de llevarse uno. Así, el partido se convirtió en ejemplo perfecto de lo que ocurre en el fútbol cuando dos goleadores destacan al mismo tiempo.