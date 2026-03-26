La Eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026 entró en su fase decisiva con la disputa de los partidos iniciales del repechaje. Ocho encuentros definieron a las selecciones que siguen en carrera por los últimos cuatro cupos disponibles para la Copa del Mundo, en una instancia que reúne a equipos con historia, talento y la presión de no fallar.

Con resultados ajustados, sorpresas y eliminaciones inesperadas, el panorama quedó listo para las finales de cada llave. Ahora, solo ocho selecciones mantienen vivo el sueño mundialista y se jugarán su clasificación en partidos definitivos programados para el 31 de marzo.

Resultados del repechaje europeo al Mundial 2026

La primera ronda del repechaje dejó ocho partidos que definieron a los equipos que avanzan a la fase final. Estos fueron los resultados:

Turquía 1-0 Rumania (Ferdi Kadioglu)

(Ferdi Kadioglu) Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina (Daniel James; Edin Dzeko) * EN JUEGO

(Daniel James; Edin Dzeko) Ucrania 1-3 Suecia (Matvii Ponomarenko; Viktor Gyokeres x 3)

(Matvii Ponomarenko; Viktor Gyokeres x 3) Eslovaquia 3-4 Kosovo (Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec; Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi)

(Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec; Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi) Polonia 2-1 Albania (Robert Lewandowski y Piotr Zielinski; Arber Hoxha)

(Robert Lewandowski y Piotr Zielinski; Arber Hoxha) Italia 2-0 Irlanda del Norte (Sandro Tonalli y Moise Kean)

(Sandro Tonalli y Moise Kean) Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte (Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen x 2 y Christian Norgaard)

(Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen x 2 y Christian Norgaard) República Checa 2-2 Irlanda (Patrik Schick y Ladislav Krejcí; Troy Parrott y autogol de Matej Koval) * EN JUEGO.

Estos resultados dejaron un cuadro competitivo con selecciones que llegan en buen momento y otras que lograron avanzar con sufrimiento.

Cómo quedaron las llaves finales del repechaje europeo

Tras esta fase, el repechaje europeo quedó reducido a cuatro llaves finales. Cada una definirá a un clasificado al Mundial 2026.

Llave 1: Irlanda o República Checa vs Dinamarca: El ganador de esta llave se integrará al Grupo A del Mundial, donde ya están México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El ganador de esta llave se integrará al Grupo A del Mundial, donde ya están México, Sudáfrica y Corea del Sur. Llave 2: Gales o Bosnia vs Italia: El clasificado irá al Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

El clasificado irá al Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza. Llave 3: Kosovo vs Turquía: El ganador de esta llave se ubicará en el Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

El ganador de esta llave se ubicará en el Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Llave 4: Suecia vs Polonia: El equipo que se imponga en esta llave clasificará al Grupo F, compartiendo zona con Países Bajos, Japón y Túnez.

Cuándo se juegan los partidos finales del repechaje europeo

Los partidos que definirán a los últimos cuatro clasificados de Europa al Mundial 2026 se disputarán el martes 31 de marzo. En esta jornada se conocerán los equipos que completarán los grupos del torneo, cerrando así el proceso clasificatorio del continente europeo. Al tratarse de partidos definitivos, cada detalle será clave. No hay margen de error y cualquier fallo puede significar la eliminación.

Qué está en juego en los repechajes europeos al Mundial 2026

El repechaje europeo representa la última oportunidad para selecciones históricas de asegurar su presencia en el Mundial. Equipos como Italia, Dinamarca, Suecia o Polonia buscan confirmar su clasificación, mientras que selecciones como Kosovo o Irlanda intentan dar el golpe y meterse en la cita mundialista.

Además del prestigio deportivo, clasificar al Mundial implica beneficios económicos, visibilidad internacional y la consolidación de procesos deportivos.

Un cierre de alta tensión en la Eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026

La fase final del repechaje europeo reúne a ocho selecciones con argumentos para clasificar. La mezcla de experiencia, actualidad en clubes y rendimiento reciente hace que cada llave sea impredecible.

Los partidos del 31 de marzo definirán a los últimos representantes de Europa en el Mundial 2026, completando así el cuadro de uno de los torneos más esperados del fútbol mundial.

Cada cruce será una final anticipada en la que se pondrá en juego no solo la clasificación, sino también el futuro de procesos deportivos que han trabajado durante años para llegar a este momento.