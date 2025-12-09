El Mundial 2026 se acerca con múltiples innovaciones reglamentarias que cambiarán la forma en que se jugará y vivirá la Copa del Mundo. La FIFA confirmó ajustes en los criterios de clasificación, en la gestión del esfuerzo físico de los futbolistas y en el número de suplentes disponibles durante cada partido. Todas estas modificaciones se suman a la ampliación del torneo a 48 selecciones y buscan mejorar la competitividad, la transparencia y el cuidado de los jugadores en un certamen que se disputará en diversas condiciones climáticas.

Entre las novedades más relevantes destacan un nuevo criterio de desempate, una pausa obligatoria por calor, la confirmación de 26 convocados por selección y la posibilidad de contar con 15 suplentes en el banco listos para ingresar. Cada una de estas reglas impacta directamente en cómo se planifican los partidos, cómo se gestiona la rotación en planteles más amplios y cómo se resolverán situaciones críticas dentro de la fase de grupos.

Convocados y suplentes en el Mundial 2026: hasta 26 jugadores y 15 en el banco

El Mundial 2026 mantendrá la ampliación de listas que debutó en Catar 2022: Cada selección podrá inscribir hasta 26 jugadores, lo que permite a los entrenadores contar con variantes tácticas más amplias y gestionar mejor las cargas físicas durante un torneo exigente.

Además, la FIFA ratificó que los 15 suplentes estarán habilitados para entrar en cualquier momento del partido. Estarán sentados en los banquillos junto con hasta 11 miembros del cuerpo técnico. Esto significa que, en total, podrá haber 26 personas en la zona técnica durante cada encuentro, asegurando que todas las alternativas estén disponibles sin restricciones.

Este cambio beneficia especialmente a equipos con profundidad en su nómina y a seleccionadores que suelen trabajar con esquemas flexibles o con rotaciones constantes.

Pausa obligatoria por calor: hidratación entre los minutos 25 y 30

Debido a las condiciones climáticas previstas para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en pleno verano, se implementará una pausa oficial de hidratación en cada tiempo del partido.

La medida replica lo aplicado en el Mundial de Clubes 2025, donde se registraron temperaturas extremas. El árbitro será el encargado de determinar el momento exacto de la pausa, aunque deberá hacerlo entre los minutos 25 y 30 de cada mitad.

Estas interrupciones permitirán que los jugadores recuperen líquidos, reduzcan los riesgos de golpes de calor y mantengan un mejor rendimiento físico durante los 90 minutos. Es una medida preventiva clave que responde a la creciente preocupación por el bienestar del futbolista en competiciones de alta intensidad.

Nuevo criterio de desempate: ya no manda la diferencia de gol

El cambio reglamentario más llamativo es el ajuste en el primer criterio de desempate en la fase de grupos.

A diferencia de ediciones anteriores, la diferencia de gol NO será el factor prioritario para definir clasificaciones entre selecciones que terminen igualadas en puntos.

Desde 2026, el orden se decidirá primero por el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos involucrados, tal como ocurre en el Mundial de Clubes. Si uno venció al otro, automáticamente quedará por encima en la tabla.

En caso de persistir el empate -por ejemplo, si hubo igualdad en ese partido o si hay más de dos selecciones implicadas-, se aplicarán los siguientes criterios en este orden:

Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión. Mayor número de goles marcados en los partidos entre las selecciones implicadas. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor número de goles marcados en toda la fase de grupos. Mejor conducta deportiva, evaluada según tarjetas amarillas y rojas de jugadores y cuerpo técnico.

Este nuevo sistema busca premiar el rendimiento directo ante los rivales del grupo, reduciendo el impacto de goleadas ante equipos más débiles y aumentando la importancia de cada enfrentamiento clave.

Un Mundial 2026 con reglamentos pensados para el rendimiento y la equidad

Las modificaciones aprobadas apuntan a un Mundial más equilibrado, más seguro para los futbolistas y más emocionante para los aficionados. El enfrentamiento directo como primer desempate, la gestión climática con pausas programadas, y la flexibilidad que otorga el cupo ampliado de suplentes son decisiones que impactarán en cada minuto del torneo.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia; también será uno de los más renovados en su reglamento. Todo hincha deberá tener estas novedades claras para entender cómo se jugará y cómo se definirá cada grupo.