El paso del tiempo no los detiene. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos futbolistas más influyentes del siglo XXI, siguen firmando capítulos dorados en sus legendarias carreras. Este fin de semana, ambos volvieron a marcar, ampliando una estadística que no tiene precedentes en la historia del deporte.

El portugués fue figura en la Saudi Pro League con un doblete decisivo en la victoria del Al Nassr ante Al Fayha (2-1), mientras que el argentino descontó en la caída del Inter Miami frente a Nashville (2-1), por los octavos de final de la MLS. Ambos siguen marcando goles y dejando claro por qué son los máximos artilleros en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo y Messi, los máximos goleadores de todos los tiempos

El registro actualizado tras este fin de semana muestra una cifra monumental. Cristiano Ronaldo alcanzó los 952 goles oficiales, mientras que Messi llegó a 892, una diferencia mínima para dos carreras que durante más de 15 años han competido gol a gol.

A nivel de asistencias, Messi lidera con 399, frente a las 259 del portugués. En conjunto, han participado directamente en más de 2.500 goles entre clubes y selecciones, una marca que difícilmente será igualada por otra dupla en la historia.

El doblete de Cristiano Ronaldo ante Al Fayha

En la séptima fecha de la liga saudí, Cristiano Ronaldo volvió a brillar con Al Nassr. El portugués fue la figura del encuentro frente a Al Fayha, firmando los dos goles del triunfo (2-1) y liderando a su equipo en una temporada en la que ya suma 8 tantos en 7 jornadas.

A sus 40 años, CR7 mantiene un promedio goleador superior al de sus primeras temporadas en Europa y continúa siendo la referencia ofensiva del equipo saudí. Con este rendimiento, su cuenta global llegó a 952 goles y 259 asistencias en 1.295 partidos oficiales, una cifra con la que se impone como el futbolista más goleador en la historia profesional del fútbol.

El gol de Messi ante Nashville en la MLS

En el otro lado del mundo, Lionel Messi volvió a ser protagonista en la liga estadounidense. Aunque Inter Miami cayó 2-1 frente a Nashville en los octavos de final de los playoffs, el argentino marcó el gol del descuento y fue, una vez más, el futbolista más influyente de su equipo.

Así alcanzó los 42 goles en el año 2025, cifra que incluye tanto sus actuaciones en la MLS como en la selección argentina. Su impacto va más allá de las estadísticas: cada vez que toca el balón, genera peligro y mantiene a su equipo competitivo en todas las instancias.

El 2025 goleador de Messi y Cristiano Ronaldo

Ambos cracks están teniendo un año sobresaliente. En 2025, los números siguen siendo impresionantes y reflejan que aún son referencia mundial:

Cristiano Ronaldo: 40 partidos jugados, 37 goles y 3 asistencias.

40 partidos jugados, 37 goles y 3 asistencias. Lionel Messi: 49 partidos jugados, 42 goles y 21 asistencias.

Messi sigue aportando más en la construcción de juego, mientras que Cristiano mantiene su instinto goleador intacto, aprovechando cada ocasión de gol con una eficacia que sigue asombrando. Juntos suman 79 goles en lo que va del año natural.

Los goles de toda una era: un repaso a sus cifras históricas

La magnitud de sus registros no tiene comparación. Cristiano Ronaldo acumula 952 goles repartidos entre clubes y selección nacional:

Real Madrid CF : 450 goles.

: 450 goles. Manchester United FC : 145 goles.

: 145 goles. Selección de Portugal: 143 goles.

143 goles. Al Nassr FC : 108 goles.

: 108 goles. Juventus FC : 101 goles.

: 101 goles. Sporting Clube de Portugal: 5 goles.

Lionel Messi, por su parte, alcanzó 892 goles oficiales, anotados con una consistencia excepcional:

FC Barcelona : 672 goles.

: 672 goles. Selección Argentina: 114 goles.

114 goles. Inter Miami : 74 goles.

: 74 goles. Paris Saint-Germain: 32 goles.

Cristiano Ronaldo y Messi, un duelo que sigue marcando generaciones

Desde 2008, Messi y Cristiano han protagonizado la rivalidad más intensa y productiva del fútbol moderno. Entre ambos han ganado 13 Balones de Oro, más de 70 títulos oficiales y han redefinido los estándares del rendimiento deportivo.

A pesar de estar en ligas distintas y etapas diferentes de sus carreras, su vigencia sigue siendo absoluta. Messi continúa rompiendo récords de asistencias y precisión, mientras que Cristiano desafía las leyes del tiempo con su potencia física y liderazgo competitivo.

A un paso de nuevos hitos históricos

Con Cristiano Ronaldo acercándose a los 1.000 goles oficiales y Messi a los 900, el fútbol vive una era sin precedentes. Cada partido representa una oportunidad más para ampliar registros, romper límites y consolidar un legado que será difícil de igualar.

Sus nombres están grabados en todos los récords posibles, y lo más impresionante es que aún no han dicho su última palabra. Mientras sigan marcando, seguirán agrandando la historia del juego. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a los 40 y 38 años respectivamente, no solo siguen compitiendo: continúan haciendo historia. Su duelo eterno no es por títulos o récords, sino por una grandeza que trasciende generaciones y mantiene vivo el espíritu del fútbol en su máxima expresión.