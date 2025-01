Mbappé y Vinicius: elogios mutuos y promesas para el futuro de Real Madrid

Desde su llegada a Real Madrid, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. han formado una de las combinaciones más explosivas y efectivas del fútbol actual. En 4 meses y medio de temporada, ya suman 28 anotaciones juntos (14 cada uno). Pero, según ellos mismos, esto es solo el comienzo. En una charla exclusiva para Real Madrid TV, los dos astros repasaron su impacto en el equipo y su ambición para el futuro.

La conexión entre Mbappé y Vinicius no solo se limita al campo, sino que también se fundamenta en un profundo respeto mutuo. Durante la entrevista, Mbappé no escatimó en elogios hacia su compañero brasileño. “¿Lo que más admiro de Vini? Su humildad, sin duda. Todo el mundo conoce al jugador y ve cada tres días la calidad que tiene. Este año ha ganado muchos títulos colectivos, ahora individuales también, pero yo destaco su humildad. Siempre está bien con la gente en el vestuario y eso me gusta mucho”, aseguró el delantero francés.

Y los eligios de Vinicius a Mbappé

Vini devolvió los halagos: “Kylian es un crack como persona y como jugador. Ha llegado para marcar muchos goles para los madridistas. Es muy fácil jugar con él. No para de ayudarnos. Ha marcado muchos goles y va a marcar muchos más. Esto solo acaba de empezar”. Las palabras de ambos reflejan una química que va más allá de lo futbolístico y que se traduce en su eficacia como dupla en el ataque blanco.

Un inicio de temporada prometedor para Real Madrid

Los números hablan por sí solos. Con 28 goles combinados, Mbappé y Vinicius han sido clave en el rendimiento del Real Madrid en esta primera parte de la temporada. Sus goles han significado victorias importantes y cimentado su estatus como una de las mejores parejas ofensivas en el panorama futbolístico actual.

Durante la charla, Mbappé también destacó el apoyo recibido desde su llegada al club: “Tenía que adaptarme a un nuevo equipo y en el vestuario me han ayudado mucho. Les doy las gracias a todos, a Vini y a toda la gente del club”. Esta adaptación rápida ha permitido que la dupla encuentre su ritmo en tiempo récord, una señal prometedora de cara al resto de la temporada.

La ambición por conquistar más para el madridismo

Lejos de conformarse, Mbappé y Vinicius tienen claro que su mejor versión está por venir. “Podemos hacer muchos más goles y lo vamos a hacer”, coincidieron durante la entrevista. La ambición de ambos jugadores no solo está en seguir marcando goles, sino también en liderar al Real Madrid hacia más títulos, emulando la exitosa campaña anterior.

Vinicius cerró con un deseo que seguramente comparten millones de madridistas: “Ojalá podamos terminar la temporada como ha terminado la última”. Con su calidad, humildad y conexión, no cabe duda de que esta dupla tiene todo para seguir haciendo historia en el Real Madrid.