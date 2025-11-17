La relación entre Kylian Mbappé y el PSG llegó a su punto más crítico. Lo que alguna vez fue la alianza deportiva más poderosa de Francia se ha transformado en una batalla legal multimillonaria que ya acapara los titulares del fútbol mundial. Hoy están enfrentados en un litigio que involucra reclamos salariales, incumplimientos contractuales y acusaciones cruzadas que podrían sentar un precedente histórico.

Según datos publicados por Diario AS, el delantero exige 240 millones de euros al club parisino por daños y salarios impagos correspondientes a 2024. A la vez, el PSG ha iniciado una contrademanda por 180 millones, argumentando que el jugador incumplió un acuerdo para no salir como agente libre. Todo esto mientras la justicia francesa evalúa un caso que ha escalado más rápido de lo previsto.

La tensión ha llegado a tal punto que incluso el propio PSG se negó a participar en la primera audiencia, un gesto que sorprendió al entorno legal y deportivo. Lo que está en juego no es solo dinero: es un modelo de relaciones contractuales entre jugadores y clubes que podría cambiar para siempre.

Demanda de Mbappé al PSG: reclamo de 240 millones de euros

El conflicto se encendió cuando los abogados de Mbappé presentaron ante el Consejo de Prud’hommes, tribunal laboral francés, una demanda por 240 millones de euros en concepto de salarios impagos y daños por perjuicios.

El punto más relevante de este reclamo está en los 55 millones de euros que el club aún no habría abonado al futbolista correspondientes a la temporada 2023/24. De acuerdo con la defensa, dicha falta de pago constituye un incumplimiento contractual grave, sumado a otras irregularidades que, según el jugador, se acumularon durante su último año en París.

Los representantes del delantero argumentan que estas cantidades no solo estaban firmadas en el contrato, sino que eran parte de las condiciones económicas pactadas durante su permanencia en el club. De ser probado, la indemnización podría incluso aumentar según lo estipula la legislación laboral francesa.

Respuesta del PSG: contrademanda de 180 millones de euros

La reacción del Paris Saint-Germain fue inmediata. En una jugada legal contundente, el club presentó una contrademanda por 180 millones de euros, alegando que Mbappé incumplió un compromiso clave: salir traspasado, no libre.

Según la versión del club, el atacante había asegurado que no dejaría París sin que la institución recibiera dinero por su ficha. A pesar de ello, en 2024 decidió marcharse sin renovar y sin aceptar ninguna salida vía transferencia, lo que dejó al PSG sin retorno económico tras años de inversión y un contrato multimillonario.

Le Parisien reveló que el PSG incluso decidió no presentarse a la audiencia, argumentando que la vía judicial indicada por Mbappé no sería la adecuada. Además, sostuvo que los tribunales penales y laborales no pueden intervenir simultáneamente en la misma disputa.

Jurisprudencia a favor de Mbappé: el precedente del caso Rabiot

Este litigio no se desarrolla en terreno desconocido. Según AS, Mbappé cuenta con un precedente jurídico que podría favorecerlo: el caso de Adrien Rabiot, exjugador del PSG. En 2023, el Tribunal de Apelación de París falló a favor de Rabiot, confirmando que el club había aprovechado vacíos en los contratos temporales y vulnerado derechos laborales del jugador. La sentencia abrió la puerta a futuras reclamaciones similares, ya que reconoció responsabilidades civiles del equipo.

Si el caso de Mbappé se ajusta a esta jurisprudencia, no solo podría recuperar los salarios pendientes, sino también acceder a una indemnización mayor por daños y perjuicios, lo que convertiría el conflicto en un hito legal en el fútbol europeo.

El paso de Mbappé por el PSG: números, récords y un legado complejo

El trasfondo de este conflicto contrasta con la historia deportiva que Mbappé construyó en el PSG. El delantero llegó en 2018 después de consagrarse campeón del mundo con Francia en Rusia, convirtiéndose en una de las transferencias más costosas de la historia. En París dejó una huella que, estadísticamente, lo coloca entre los mejores futbolistas que han pasado por el club.

Estadísticas de Mbappé en el PSG

308 partidos jugados

256 goles anotados

110 asistencias

Estos números lo convirtieron en el máximo goleador histórico del PSG, superando todas las marcas previas y dominando la Ligue 1 durante seis temporadas. Ganó múltiples títulos nacionales, fue líder ofensivo del proyecto y uno de los futbolistas más determinantes de Europa.

No obstante, su gran deuda quedó en el plano internacional: la Champions League. A pesar de varios intentos, finales y fases avanzadas, el PSG no logró conquistar el trofeo que tanto anhela su proyecto deportivo.

Una guerra legal que podría transformar la relación entre clubes y estrellas

El litigio entre Mbappé y el PSG es mucho más que un enfrentamiento económico: es un caso que puede redefinir por completo la relación entre futbolistas de élite y clubes gigantes. Las sumas en disputa, la jurisprudencia involucrada, las tácticas de ambas defensas y la repercusión mediática convertirán este proceso en un punto de referencia para futuras negociaciones contractuales.

Mbappé, hoy jugador del Real Madrid, continúa su carrera lejos de Francia, mientras el PSG afronta una de las demandas más grandes de su historia. Lo que decida la justicia no solo marcará el futuro de esta batalla, sino que podría cambiar para siempre la estructura contractual en el fútbol moderno, especialmente en un entorno donde los derechos del jugador y las inversiones del club chocan de manera cada vez más frecuente.

El caso está en desarrollo, pero ya es evidente que se trata de un litigio sin precedentes en el deporte europeo, una auténtica guerra de millones, contratos y principios que mantiene en vilo al mundo del fútbol.