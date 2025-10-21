La noche europea volvió a ser testigo de una actuación determinante de Erling Haaland. En la victoria 0-2 del Manchester City sobre Villarreal por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League anotó el primer gol y alcanzó un registro histórico: igualó el récord de Cristiano Ronaldo de marcar en 12 partidos consecutivos. El noruego lo hizo entre Premier League, Champions y Eliminatorias al Mundial.

La racha es impactante: Haaland lleva 24 goles y 3 asistencias en tan solo 14 partidos en lo que va de temporada con club y selección. Su capacidad de definición y constancia frente al arco lo han convertido en la figura ofensiva más dominante de la actualidad.

Con el tanto ante Villarreal, Haaland alcanzó una marca que hasta ahora solo pertenecía a Cristiano Ronaldo: 12 partidos consecutivos anotando en competencias oficiales. El portugués había logrado ese registro en su etapa con Real Madrid, una de las más recordadas de su carrera.

Este logro coloca a Haaland en una lista muy exclusiva. Pocos futbolistas en la historia reciente han mantenido un ritmo goleador tan alto en diferentes torneos de forma simultánea. El noruego no solo está igualando récords históricos, sino que lo está haciendo con apenas 25 años.

Un inicio de temporada de números impresionantes para Erling Haaland

El impacto de Haaland en esta temporada es arrollador. En apenas 14 partidos entre Premier League, Champions y Eliminatorias al Mundial, ha conseguido:

24 goles

3 asistencias

12 partidos consecutivos marcando

18 goles en sus últimos 14 partidos con Manchester City

Solo dejó de anotar en uno de los 11 partidos que lleva con el City esta temporada. Además, ya marcó en los tres compromisos de Champions que ha disputado, consolidándose como una amenaza constante en la máxima competición europea.

Los 12 partidos consecutivos de Haaland marcando

Para dimensionar la magnitud de la racha, este es el listado completo de los encuentros en los que Haaland marcó consecutivamente:

Brighton & Hove Albion (Premier League) – 1 gol Finlandia (Eliminatorias al Mundial) – 1 gol Moldavia (Eliminatorias al Mundial) – 5 goles Manchester United (Premier League) – 2 goles Napoli (Champions League) – 1 gol Arsenal (Premier League) – 1 gol Burnley (Premier League) – 2 goles AS Mónaco (Champions League) – 2 goles Brentford (Premier League) – 1 gol Israel (Eliminatorias al Mundial) – 3 goles Everton (Premier League) – 2 goles Villarreal (Champions League) – 1 gol

Cada uno de estos partidos confirma que Haaland no atraviesa simplemente un buen momento: vive una de las rachas goleadoras más consistentes que se recuerden en el fútbol moderno.

Un registro que conecta generaciones

Lo más significativo de esta marca es que el único futbolista que había alcanzado este registro antes de Haaland es Cristiano Ronaldo. El portugués, máximo goleador histórico del fútbol profesional, consiguió marcar en 12 partidos consecutivos durante su etapa en Real Madrid, un hito que durante más de una década se mantuvo intacto.

Que Haaland lo iguale en plena era de competencia intensa en Europa es un reflejo de su impacto como delantero. Esta racha lo consolida como uno de los jugadores más determinantes del presente, capaz de igualar marcas establecidas por leyendas del juego.

Haaland en Champions League: cifras de crack mundial

En la actual edición de la Champions, Haaland ha disputado tres partidos y anotado en todos. Su promedio goleador en la competición es uno de los más altos de la historia, con una media superior a un gol por encuentro desde su debut en el torneo.

La facilidad con la que marca en escenarios europeos refuerza la idea de que el noruego no solo está destinado a dominar la Premier League, sino también a dejar huella en la historia de la Champions League.

Haaland, un delantero que transforma partidos

Haaland no necesita demasiado para hacer la diferencia. Ante Villarreal volvió a quedar demostrado: un remate certero en el área bastó para abrir el camino de la victoria de Manchester City. Su efectividad y frialdad frente al arco han llevado al equipo de Pep Guardiola a tener un arma ofensiva temible.

La conexión con sus compañeros ha sido clave para mantener este nivel de productividad. Su presencia en el área obliga a las defensas rivales a modificar planteamientos, abriendo espacios para el resto del equipo.

Un ritmo histórico en la carrera de Haaland

Con apenas 25 años, Haaland ya acumula cifras que lo ubican en la conversación con los grandes goleadores de la historia reciente. Su progresión es meteórica y sus registros, temporada tras temporada, muestran un crecimiento sostenido que apunta a romper más marcas en el corto plazo.

Igualar un récord que pertenecía a Cristiano Ronaldo no es un dato menor. Es un mensaje claro de que el delantero noruego no solo compite en la élite, sino que está dispuesto a reescribirla.

Lo que viene para Erling Haaland y Manchester City

El calendario del Manchester City sigue siendo exigente. Restan duelos clave en la Premier y la Champions, y Haaland tendrá la oportunidad de romper el récord que acaba de igualar. Un gol en el próximo encuentro lo convertiría en el único futbolista de la historia en llegar a 13 partidos consecutivos marcando en estas competencias combinadas.

Si mantiene este ritmo, su nombre quedará aún más grabado en la historia del fútbol europeo. La pregunta ya no es si Haaland puede mantener su nivel, sino cuántas marcas más será capaz de derribar en su camino.

Una racha que ya es historia

Lo que consiguió Haaland ante Villarreal no es una simple estadística. Es un récord que lo pone hombro a hombro con Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes goleadores que ha tenido el fútbol. Y, si nada cambia, pronto podría superarlo.

El noruego está firmando una temporada histórica, que podría marcar un antes y un después en su carrera y en la forma en que se mide la efectividad goleadora en la era moderna.