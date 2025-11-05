El Manchester City y el Borussia Dortmund se enfrentan este martes por la jornada 4 de la Champions League en un duelo que promete tensión, goles y cuentas pendientes. El conjunto de Pep Guardiola llega con la moral alta tras su victoria 3-1 ante el Bournemouth en la Premier League, impulsado por un Erling Haaland imparable que anotó un doblete y ahora busca volver a castigar a su exequipo en el Etihad Stadium.

City vs Dortmund: horarios, streaming y canales TV para HOY

El City busca el liderato con Haaland como carta principal

El Manchester City llega al compromiso como uno de los grandes aspirantes al título europeo. Con siete puntos en la tabla y un rendimiento sólido en casa, el equipo inglés sabe que este duelo puede marcar su camino hacia la clasificación directa a octavos.

Pep Guardiola ha resaltado la importancia de mantener la regularidad: “En la Champions, no hay margen de error”. Su plan pasa por sostener el control del balón, aprovechar la potencia de Erling Haaland y la creatividad de Phil Foden y Bernardo Silva.

El delantero noruego vive un momento sobresaliente: suma 12 goles en la temporada y enfrenta nuevamente al club donde se dio a conocer mundialmente. Con 86 anotaciones en 89 partidos durante su paso por Dortmund, Haaland tiene un vínculo especial con el rival y buscará volver a marcarle en el Etihad.

Borussia Dortmund: sólido en Alemania y decidido a sorprender

El Borussia Dortmund, bajo la dirección de Niko Kovač, atraviesa una racha positiva que lo impulsa a soñar con el liderato del grupo. Los alemanes llegan tras vencer al Augsburgo en la Bundesliga y al Copenhague en la Champions (2-4), resultados que fortalecieron su confianza y los posicionan con los mismos puntos que el City.

En ofensiva, el conjunto alemán confía en la potencia de Serhou Guirassy y en la creatividad de Felix Nmecha, el mediocampista formado en la cantera del City que regresa al Etihad con tres goles en la presente edición de la Champions. Su duelo ante su antiguo club añade un componente emocional especial al enfrentamiento.

Duelo clave por el primer lugar del grupo

Ambos equipos comparten siete puntos en la clasificación, por lo que el choque en Mánchester será determinante para definir al líder del grupo. La presión estará en el City, que buscará imponerse con su juego de posesión y velocidad, mientras el Dortmund apostará por la solidez defensiva y los contragolpes rápidos.

En su último cruce, disputado en 2022, empataron sin goles, pero ahora el escenario es distinto: los dos necesitan ganar. Con el Etihad Stadium como testigo, el espectáculo está garantizado entre dos planteles de jerarquía que llegan en gran forma.