De pierna derecha al minuto 65, el ariete colombiano le dio la victoria al Sporting Clube de Portugal en su visita al Famalicao FC. Tras una serie de rebotes, la pelota desembocó en el atacante samario, que abrió sutilmente su pie para ubicar la bola al palo izquierdo del arquero.

El triunfo en calidad de visitante le sirvió al actual bicampeón de Portugal para ubicarse en la segunda casilla de la Primeira Liga, con 12 puntos en cinco jornadas. El líder es el Porto con 15 unidades.

Suárez confirma su olfato y efectividad en el área

El atacante de 27 años consiguió así su segundo gol en cuatro partidos con los Leones de Lisboa. Suárez llegó a este popular club con la difícil misión de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, quien en 102 partidos con esta camiseta consiguió 97 goles y ganó 3 títulos. Arsenal de Londrés pagó cerca de 80 millones de euros por él. Pese a la difícil tarea para el samario, al menos en las primeras jornadas ha respondido de buena forma.

🇨🇴 GOOOL de Luis Suárez. El colombiano marcó el 2-1 de #SportingCP en su visita a #Famalicão, al 65’ 👀 Es la tercera anotación del delantero en lo que va de la Liga de Portugal pic.twitter.com/Sn3XDijW1I — Pipe Sierra (@PSierraR) September 13, 2025

Semana perfecta para Luis Javier Suárez

El centro delantero ha construido una carrera silenciosa en Europa jugando en varios equipos del ascenso español como Granada, Valladolid, Almería y Real Zaragoza, en todos fue figura y goleador. También tuvo un paso por el balompié inglés con Watford, y una breve estadía con Olympique de Marsella en Francia. UD Almería lo vendió hace 1 mes al Sporting Clube de Portugal por 8 millones de euros.

En Selección Colombia las posibilidades para él han sido escasas. Entrenadores como Reinaldo Rueda y Néstor Lorenzo, optaron por no citarlo en los últimos 3 años, pese a que su capacidad goleadora en España estaba cada vez más de manifiesto.

Las enormes necesidades para la Selección Colombia en los últimos meses, especialmente en la posición de centro atacante, obligaron a Néstor Lorenzo a hacerlo parte de su equipo; aunque dándole poca participación en los juegos oficiales.

En su segundo compromiso como titular con la Tricolor el pasado martes 9 de septiembre, el ariete se despachó con 4 goles contra Venezuela, despertando todo tipo de elogios en los aficionados y prensa especializada en Colombia, a tal punto que se asegura que Suárez debe ser el centro delantero titular de Colombia en el Mundial del próximo año.