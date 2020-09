Luis Enrique y su reflexión de la relación Lionel Messi – FC Barcelona

En la previa del partido entre las selecciones de España y Ucrania en la fecha 2 de la UEFA Nations League 2020-21, Luis Enrique habló en rueda de prensa. Al director técnico de la Roja le preguntaron por su posición acerca de lo que ocurrió con Lionel Messi y el FC Barcelona en las últimas semanas.

“Yo creo que los clubes están por encima de todas las personas, ya sean jugadores, entrenadores o presidentes. El Barcelona es de los mejores clubes del mundo y ha ganado títulos siempre. Con Leo Messi y con sus compañeros ganó muchos títulos”, declaró el orientador.

El timonel de 50 años, quien dirigió al conjunto Blaugrana entre 2014 y 2017, consideró que lo ideal para la institución catalana y el delantero argentino era que “se hubiera llegado a un acuerdo” en el que ambas partes estuvieran conformes con la decisión, a la vez que resaltó el aporte de la Pulga.

“El día que Leo Messi se vaya será una pena porque no lo tendremos cerca y no podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y todavía será, pero el club seguirá ganando títulos sin él porque siempre lo ha hecho. Esa es mi reflexión. No sé si le gustará a muchos o no, pero es la mía”, concluyó el exvolante.

En la entrevista exclusiva que concedió a Goal y en la que confirmó que cumplirá su contrato hasta 2021 con el elenco Culé, Lío aseguró que le dolió que se publicara información falsa sobre lo que sucedió y que le expresó en varias oportunidades a Josep Maria Bartomeu su intención de marcharse.

“Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida; el Barça me dio todo y yo le di todo. Jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, manifestó a dicho medio de comunicación.

Luis Enrique opinó así de Lionel Messi y del FC Barcelona: