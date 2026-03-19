El nombre de Luis Díaz ya está escrito con letras doradas en la historia del fútbol colombiano. En la edición 2025-26 de la UEFA Champions League, el atacante guajiro alcanzó un logro que ningún otro futbolista del país había conseguido: convertirse en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo.

El récord se concretó con su gol ante Atalanta en los octavos de final, una anotación que no solo ayudó al Bayern Múnich en su camino hacia los cuartos, sino que también le permitió superar a referentes históricos del país en la máxima competencia de clubes en Europa.

El gol de Luis Díaz a Atalanta que cambió el ranking

El tanto ante Atalanta tuvo un valor especial. Más allá de su impacto en la eliminatoria, fue el gol que llevó a Luis Díaz a la cima del ranking de goleadores colombianos en la Champions League, incluyendo fases previas del torneo.

Con esa anotación, el colombiano llegó a 15 GOLES, superando a jugadores que durante años lideraron este listado y que marcaron época en el fútbol europeo. Este nuevo registro confirma el crecimiento de Luchito Díaz en la élite del fútbol mundial y lo posiciona como uno de los jugadores más determinantes que ha tenido Colombia en competiciones internacionales.

Ranking de goleadores colombianos en la Champions League

Tras la actualización de las estadísticas, el listado de máximos goleadores colombianos en la historia de la Champions League queda de la siguiente manera:

LUIS DÍAZ: 15 GOLES Jackson Martínez: 14 goles Radamel Falcao García: 14 goles James Rodríguez: 5 goles Felipe Pardo: 5 goles Faustino Asprilla: 4 goles Adrián Ramos: 4 goles Juan Guillermo Cuadrado: 4 goles Luis Fernando Muriel: 4 goles

Los goles de Luis Díaz en la Champions League

Una de las claves de este récord es la capacidad de Luis Díaz para rendir en distintos equipos y contextos. Sus 15 goles en Champions League están distribuidos en tres clubes diferentes:

FC Porto (5 goles): Krasnodar, Manchester City, Olympique de Marsella y AC Milan (2).

Krasnodar, Manchester City, Olympique de Marsella y AC Milan (2). Liverpool FC (6 goles): Benfica, Villarreal, Napoli y Bayer Leverkusen (3).

Benfica, Villarreal, Napoli y Bayer Leverkusen (3). Bayern Múnich (4 goles): Club Brugge, PSG (2) y Atalanta.

Este recorrido demuestra su adaptación a diferentes ligas, estilos de juego y niveles de exigencia, manteniendo siempre un rendimiento alto en el torneo más competitivo del mundo.

Un récord que refleja evolución y constancia en la carrera de Luis Díaz

El logro de Luis Díaz no es casualidad. Es el resultado de un proceso de crecimiento constante desde sus inicios en Colombia hasta consolidarse en la élite del fútbol europeo.

En Porto dio sus primeros pasos en la Champions, mostrando su capacidad para competir a alto nivel. En Liverpool se consolidó como un jugador determinante, marcando en instancias importantes. Y en Bayern Múnich ha alcanzado su punto más alto, combinando goles, asistencias y actuaciones decisivas.

Este récord es también una muestra de su evolución como futbolista. Díaz no solo es un extremo desequilibrante, sino un jugador que entiende los momentos del juego, que aparece en partidos clave y que responde cuando el equipo lo necesita.

Luis Díaz, el nuevo referente colombiano en el fútbol europeo

Convertirse en el máximo goleador colombiano en la Champions League sitúa a Luis Díaz en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol del país. Su nombre ahora lidera un listado en el que figuran ídolos y referentes de distintas generaciones.

Además, lo hace en plena vigencia, con una carrera que aún tiene mucho por ofrecer. Con el Bayern Múnich compitiendo por todos los títulos y con el colombiano en un nivel superlativo, todo indica que este récord puede seguir creciendo.

Luis Díaz no solo alcanzó una marca histórica. También abrió un nuevo capítulo para el fútbol colombiano en Europa, demostrando que el talento del país sigue dejando huella en los escenarios más importantes del mundo.