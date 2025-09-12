El futuro de Luis Díaz en Inglaterra estuvo a punto de tomar un rumbo inesperado. Tras la salida de Jürgen Klopp del banquillo de Liverpool, el colombiano comenzó a valorar opciones para continuar su carrera lejos de Anfield. Y entre ellas, apareció una de las más atractivas: jugar en el Manchester City de Pep Guardiola, el club que en los últimos años ha sido uno de los dominadores de la Premier League.

La posibilidad, sin embargo, nunca se concretó. De acuerdo con una publicación del diario inglés Telegraph, los directivos de Liverpool exploraron un escenario que incluía un intercambio con el City: Díaz vestiría de celeste en el Etihad y, a cambio, Julián Álvarez se sumaría a los Reds. Una operación de alto impacto que terminó frustrándose por un motivo claro: los campeones de la Premier no estaban dispuestos a reforzar a un rival directo.

Luis Díaz y su intención de salir de Liverpool

La decisión de Klopp de dejar el banquillo del Liverpool al final de la temporada 2023/24 fue un punto de quiebre. Díaz, pieza importante en la era del alemán, comenzó a sentir incertidumbre sobre su rol en la nueva etapa liderada por Arne Slot.

En ese contexto, el entorno del jugador manifestó su interés en escuchar ofertas. Y fue allí donde apareció el nombre del Manchester City, un club que no solo garantizaba continuidad en la Premier League, sino también la posibilidad de estar bajo las órdenes de Guardiola, un técnico admirado por el colombiano y que le habría permitido dar un salto cualitativo en su carrera.

El plan de Liverpool: un intercambio con Julián Álvarez

La versión del Telegraph asegura que, al conocer la intención de Díaz de unirse al Manchester City, los responsables de los fichajes en Liverpool —Michael Edwards (director ejecutivo de fútbol), Richard Hughes (director deportivo) y el propio entrenador Arne Slot— trazaron un plan: proponer un intercambio con Julián Álvarez, el delantero argentino campeón del mundo con su selección y figura en el City.

La operación habría tenido lógica para ambas partes: Liverpool reforzaba su ataque con un goleador joven y con proyección, mientras que el City sumaba a un extremo explosivo y desequilibrante como Díaz. No obstante, la propuesta no pasó del papel.

La negativa del Manchester City con Liverpool y Luis Díaz

La respuesta desde el Etihad fue tajante. El campeón inglés del momento dejó claro que no estaba dispuesto a negociar a Álvarez con un rival directo de la Premier. La política del club en materia de fichajes es estricta en ese aspecto: reforzar a un competidor por el título no es una opción.

“No le vendemos a rivales”, fue la postura que trascendió desde el Manchester City, según el medio inglés. Liverpool también terminó cerrando la puerta con una posición similar, consciente de que perder a Díaz frente a uno de sus competidores inmediatos podría tener consecuencias deportivas directas.

Julián Álvarez y el Atlético de Madrid en la operación paralela

Mientras Liverpool soñaba con el fichaje del delantero argentino, el City encontró otra salida. Julián Álvarez fue transferido al Atlético de Madrid, donde se convirtió en una de las incorporaciones más relevantes del mercado. Con esa operación, el intercambio que hubiera incluido a Luis Díaz quedó definitivamente descartado.

Para el colombiano fue un golpe, pues su deseo de vestir la camiseta celeste de Manchester quedó truncado. Sin embargo, terminó aceptando la situación y concentrándose en recuperar protagonismo en Liverpool, pese a la decepción inicial.

Luis Díaz, una de las bajas más valiosas del mercado

El Telegraph también señaló que, en medio de estos movimientos, Luis Díaz fue catalogado como una de las bajas más valiosas de la Premier League. Su nombre sonó en múltiples operaciones, no solo por el interés de Manchester City, sino también por el seguimiento constante de clubes en España e Italia.

El atacante guajiro, con su velocidad y desequilibrio, se mantuvo como una de las cartas más atractivas del fútbol inglés. Aunque la opción de mudarse a Manchester no prosperó, quedó en evidencia que su talento seguía estando en la mira de los grandes equipos de Europa.

El futuro de Luis Díaz tras el intento fallido

Después de aquel capítulo, Díaz se reencontró con su mejor versión en Liverpool, terminó siendo campeón de Premier League y fue fichaje de Bayern Múnich, luego de hacer parte del proyecto deportivo bajo la dirección de Arne Slot durante una temporada.

El episodio con el Manchester City refleja dos cosas: el valor que tiene Díaz en el mercado internacional y la política inquebrantable de los clubes ingleses de no reforzar a sus rivales directos. Aunque el sueño de jugar para Guardiola quedó atrás, la historia de Luis Díaz en Europa sigue abierta y con desafíos mayúsculos por delante.