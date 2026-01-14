El presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich no deja de sorprender. El colombiano volvió a ser protagonista en una nueva victoria del equipo bávaro en la Bundesliga 2025-26, esta vez con una gran actuación ante FC Köln, rival al que vencieron por 1-3. Lucho se reportó con una nueva asistencia, consolidándose como una de las figuras más importantes del equipo en su primera temporada en Alemania.

El guajiro fue titular una vez más en el equipo dirigido por Vincent Kompany y mostró todo su despliegue habitual por el sector izquierdo. Participó activamente en el ataque, siendo determinante en el tercer gol del encuentro: un pase suyo dejó mano a mano a Lennart Karl, quien marcó y sentenció el partido. Así, Díaz continúa escribiendo su historia en la élite del fútbol europeo con un rendimiento sobresaliente.

Cifras espectaculares para Luis Díaz en su primer año en Alemania

Con el partido ante Köln, Luis Díaz completó 24 partidos oficiales con el Bayern en la temporada 2025/-26. En esa cifra de encuentros, el colombiano ha logrado:

15 goles

10 asistencias

Un título (Supercopa de Alemania)

Y lo más impresionante: el BAYERN NO HA PERDIDO NINGUNO DE ESOS 24 PARTIDOS en los que tuvo a Lucho en cancha. El registro es abrumador: 23 victorias y 1 empate con el colombiano como protagonista. Es un dato que refleja no solo su nivel, sino también su influencia directa en los resultados del equipo. Siempre que Lucho está, el Bayern se impone o al menos evita la derrota.

Luis Díaz, determinante en todos los frentes de la temporada del Bayern

Desde su llegada al club, Luis Díaz ha marcado diferencia en todas las competencias. Ya celebró goles en:

Bundesliga

Champions League

Copa de Alemania

Supercopa

Esa capacidad para aparecer en cualquier escenario y ser desequilibrante ha convertido a Díaz en un jugador imprescindible. En la liga alemana, por ejemplo, ya acumula 10 goles y varias asistencias en solo 16 jornadas, siendo uno de los futbolistas más productivos del certamen.

Además, en la Champions League, ha sido clave en la fase de liga, aportando con goles y asistencias ante rivales de peso como PSG, lo que lo ha llevado a encabezar rankings históricos para el fútbol colombiano en esa competencia.

Kompany potenció a Lucho Díaz y la racha lo respalda

La llegada de Vincent Kompany al banquillo del Bayern fue una apuesta por la renovación, y uno de sus grandes aciertos fue la incorporación de Luis Díaz. El entrenador belga supo aprovechar su explosividad, su capacidad de desborde y su compromiso táctico, y en pocos meses, convirtió al colombiano en pieza clave del engranaje ofensivo.

El equipo marcha firme en la Bundesliga, con una campaña prácticamente perfecta. En Champions League, también se mantiene entre los líderes, y en Copa de Alemania, ya está instalado en los cuartos de final. En todos esos frentes, Díaz ha sido titular habitual y se ha destacado por su consistencia y capacidad de resolución en los momentos clave.

El mejor arranque de un colombiano en el Bayern

Nunca antes un jugador colombiano había tenido un impacto tan inmediato y poderoso en el Bayern Múnich. Luis Díaz llegó procedente del Liverpool FC en un fichaje tasado en 75 millones de euros, y cada partido reafirma que la inversión valió la pena. En menos de medio año, ya acumula más goles y asistencias que muchos de sus antecesores en temporadas completas.

Su rendimiento lo coloca, además, entre los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo actual. El tridente que conforma con Harry Kane y Michael Olise ha sido uno de los más productivos de la temporada, y Díaz se destaca como el más constante de los tres, tanto en cifras como en rendimiento partido a partido.

Más que números: un símbolo en la cancha

Más allá de los goles y las asistencias, Luis Díaz se ha ganado el respeto del vestuario y de la afición por su entrega, su humildad y su compromiso con el proyecto deportivo del club. En cada partido, demuestra una mentalidad ganadora que contagia, y una conexión con el juego que lo convierte en referente.

Cada intervención suya tiene un propósito: desequilibrar, asistir o definir. Es un futbolista completo que, en su mejor versión, no solo destaca por su talento, sino también por su inteligencia en la toma de decisiones. La estadística de 24 partidos sin derrotas con él en cancha no es casualidad: es una muestra clara del valor que tiene para este Bayern dominante.

Luis Díaz sigue sumando capítulos memorables a su historia en el fútbol europeo. Y todo indica que lo mejor todavía está por venir.