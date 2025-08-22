Todo lo que el Bayern Múnich proyectó al fichar a Luis Díaz por 75 millones de euros empezó a tomar forma en su primer partido oficial de Bundesliga. El colombiano no solo debutó como titular ante RB Leipzig, sino que firmó un encuentro descomunal con gol, dos asistencias y una presencia arrolladora en el ataque. Un estreno que marcó territorio desde el primer minuto y que puso de pie al Allianz Arena.

Apenas una semana después de coronarse campeón de la Supercopa de Alemania, el gigante bávaro ratificó su autoridad en la liga local con una goleada 6-0. Y si bien hubo muchas figuras en el campo, uno de los nombres que más brilló fue el de Lucho. El guajiro no solo cumplió las expectativas: las superó con creces y dejó claro que está listo para dominar la Bundesliga.

Luis Díaz ante Leipzig: Gol, asistencias y un ritmo imparable

El plan de Vincent Kompany era claro desde el pitazo inicial: atacar por los costados y liberar a Luis Díaz para desequilibrar. Y el colombiano lo hizo a la perfección. Fue vertical, ágil y contundente. A los 32 minutos se hizo presente con gol. Hizo el 2-0 tras asistencia de Gnabry. El PT terminó 3-0 y aun así, para el segundo tiempo el local no bajó el ritmo.

Todo lo contrario. Empezó a mostrar cómo va a consolidar a la dupla entre Luis Díaz y Harry Kane. Se juntaron en varias ocasiones y un par de ellas terminaron en gol. Juntos crearon el 4-0 y el 5-0, el segundo de ellos con un pase de taco del guajiro. ¡Paliza al rival! Y para Lucho, tres participaciones directas en el marcador y una constante amenaza para la defensa del Leipzig.

El fichaje más caro de la Bundesliga no decepciona

La presión por ser el fichaje más costoso del mercado 2025-26 en el fútbol alemán no pesó en los botines de Luis Díaz. Al contrario, el extremo colombiano pareció alimentarse de las expectativas. Desde su presentación oficial en Múnich se percibía confianza, y en el terreno de juego la convirtió en acciones que impactaron de inmediato.

Con este rendimiento, Díaz empieza a devolver con fútbol la inversión más grande que ha hecho el Bayern en la temporada. Y lo hace con el respaldo de los números: gol, doble asistencia y una efectividad notable en cada intervención ofensiva. Su presencia se hizo sentir desde el inicio y el Allianz Arena lo reconoció.

La sociedad de Luis Díaz con Harry Kane promete ser letal

Si algo quedó claro en este primer partido es que Harry Kane y Luis Díaz pueden construir una de las duplas más temidas de Europa. El inglés ya se beneficia de la visión, velocidad y precisión del colombiano, mientras que Lucho encuentra en Kane un socio inteligente que genera espacios y devuelve pases con sentido.

Un par de los goles del partido llevaron la firma conjunta de ambos y eso genera una ilusión evidente entre los aficionados bávaros. Kompany celebró desde el banquillo con la tranquilidad de quien sabe que tiene dos referentes ofensivos capaces de resolver cualquier partido.

Kompany y Kimmich, sus grandes aliados

El entrenador Vincent Kompany apostó todo por Luis Díaz y ya empieza a recoger frutos. Desde su llegada al club, dejó claro que Lucho sería pieza clave en el sistema ofensivo. Hoy, con este partido, refuerza su idea. El estilo del colombiano encaja a la perfección en la idea del técnico belga: presión alta, transiciones rápidas y verticalidad constante.

Además, dentro del vestuario también encontró respaldo. Joshua Kimmich se ha convertido en su traductor, guía y amigo. Ambos se han mostrado muy unidos en los entrenamientos y ese ambiente se refleja en el juego. Díaz se siente cómodo, y eso potencia su rendimiento.

Un arranque de temporada que ilusiona

Con este debut soñado (2 partidos, 2 asistencias, 3 goles y un título), Luis Díaz inicia su camino con el Bayern Múnich como lo hacen los grandes: dejando una huella desde el primer partido. La Bundesliga apenas comienza, pero el colombiano ya lanzó un mensaje a todo el continente: está en su mejor momento y quiere títulos.

La expectativa por lo que viene es enorme. Si mantiene este nivel, no solo será figura del Bayern, sino también candidato a mejor jugador del campeonato. El club lo sabe, los hinchas lo saben, y ahora lo sabe toda Alemania: Luis Díaz es una estrella que llegó para brillar con luz propia.