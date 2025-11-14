El Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva. Con la clasificación de Francia este jueves, ya son 29 las selecciones que aseguraron su cupo en la próxima Copa del Mundo, que por primera vez reunirá a 48 equipos y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Paralelamente, 131 países quedaron eliminados, lo que refleja la dimensión de un proceso clasificatorio que abarcó prácticamente todo el planeta.

La ampliación del formato hizo que las Eliminatorias fueran más disputadas, con nuevos protagonistas, sorpresas y potencias que ratificaron su peso histórico. Entre ellas aparece Francia, una selección que avanza con paso firme y suma su nombre a un listado que ya empieza a dibujar el mapa competitivo del Mundial 2026. Aún faltan varias plazas por definirse, especialmente en Europa y en los repechajes intercontinentales, pero el panorama ya ofrece fuertes señales de lo que se viene.

La clasificación de Francia: una potencia que avanzó invicta

La Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, se unió al grupo de clasificados luego de firmar una Eliminatoria casi perfecta. Logró su cupo ganando el Grupo D con autoridad, disputando cinco partidos en los que terminó invicta, con cuatro victorias y un empate.

El sello definitivo llegó con una goleada contundente ante Ucrania: 4-0 con doblete de Kylian Mbappé, más los tantos de Michael Olise y Hugo Ekitike, en un partido que ratificó el poder ofensivo del conjunto francés. Su clasificación anticipada confirma la regularidad de un equipo acostumbrado a figurar entre los mejores del mundo, y que será uno de los grandes favoritos en la próxima cita orbital.

El cupo francés también hace que Europa comience a mover sus fichas de cara a un torneo que aún tiene plazas pendientes por definir en este continente. Con un calendario exigente y cruces directos por venir, la zona europea promete una recta final intensa rumbo al Mundial 2026.

Clasificados por continente: así está el mapa del Mundial 2026

Con el avance del proceso clasificatorio, cada confederación ha ido definiendo sus cupos. A continuación, el panorama actualizado del Mundial 2026 tras la clasificación de Francia.

Concacaf: los anfitriones ya tienen su lugar

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe ya tiene a sus tres primeros clasificados, que corresponden a los países sede del torneo:

Estados Unidos

México

Canadá

Concacaf cuenta con seis cupos para 2026, por lo que aún restan tres por definirse a través de su fase final de Eliminatorias.

Conmebol: cupos completos

Sudamérica ya tiene definidos sus seis clasificados directos, con presencia de todos los históricos y de proyectos que vienen consolidándose en el continente:

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Además, Bolivia jugará el repechaje intercontinental, una instancia clave para buscar un cupo adicional. Es la primera vez que Conmebol alcanza plena confirmación de sus plazas directas antes del final de las Eliminatorias.

Asia: ocho clasificados y un cupo al repechaje

Asia completó sus ocho cupos directos, con selecciones que consolidan su presencia mundialista y otras que representan nuevas realidades del fútbol asiático:

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Catar

Arabia Saudita

Oceanía: Nueva Zelanda, la clasificación esperada

En la zona oceánica, Nueva Zelanda aseguró el único cupo directo disponible, ratificando su hegemonía en esta confederación. Por su parte, Nueva Caledonia disputará el repechaje intercontinental.

África: nueve selecciones ya están en el Mundial

El continente africano, con nueve cupos directos, completó ya su lista de clasificados rumbo al Mundial 2026:

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Costa de Marfil

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

África vuelve a mostrar una combinación de gigantes tradicionales y generaciones emergentes que prometen gran competitividad en el torneo.

Europa: Francia e Inglaterra, los primeros dos cupos

Europa es la confederación con más cupos: 16 plazas directas. Por ahora, solo dos selecciones han asegurado su clasificación:

Inglaterra

Francia

Aún quedan 15 cupos por definir, lo que convierte a las Eliminatorias europeas en una de las más abiertas y emocionantes del mundo.

Clasificados al repechaje internacional

Cuatro selecciones ya están aseguradas en la instancia de repechaje intercontinental, que otorgará los cupos restantes al Mundial:

Bolivia

Nueva Caledonia

Irak

Emiratos Árabes

El repechaje promete ser una de las fases más intensas del camino al Mundial, con selecciones de diferentes confederaciones luchando por los últimos boletos disponibles.

Un Mundial que empieza a tomar forma

Con 29 clasificados y varias plazas aún en juego, el Mundial 2026 ya comienza a perfilar el panorama de un torneo histórico. La ampliación del formato, la variedad de selecciones y el nivel mostrado por equipos tradicionales y emergentes anticipan una Copa del Mundo inédita en competitividad y alcance global.