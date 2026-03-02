Lionel Messi empezó 2026 como lo ha hecho durante más de dos décadas: marcando goles. El argentino volvió a anotar en un nuevo año calendario y extendió una racha que comenzó en 2004, cuando celebró sus primeros tantos como profesional. Desde entonces, no ha habido un solo año sin que su nombre aparezca en el marcador.

El arranque goleador de 2026 llegó en la MLS, luego de haber sido campeón con Inter Miami en la temporada anterior. En su segundo partido oficial del año, Messi firmó un doblete en la visita ante Orlando City, en un triunfo por 2-4 como visitante. Con esa actuación, no solo abrió su cuenta personal del año, sino que también elevó sus cifras históricas y se acercó a los 900 goles oficiales en su carrera.

Primeros goles de Messi en 2026 con Inter Miami en la MLS

Los primeros goles de Messi en 2026 llegaron en el segundo compromiso oficial del año para Inter Miami. El escenario fue la visita a Orlando City, un partido exigente en condición de visitante que terminó con victoria 2-4 para el equipo del argentino.

Messi fue determinante en el desarrollo del encuentro. Marcó el gol del empate parcial en un momento clave y, posteriormente, sentenció el compromiso con el cuarto tanto de su equipo. Su doblete no solo resultó clave en el resultado, sino que confirmó que mantiene su capacidad de influir directamente en el marcador.

Este inicio goleador reafirma su protagonismo en la MLS y demuestra que, incluso a los 38 años, sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del panorama internacional.

Leo Messi, 22 años consecutivos anotando goles oficiales

Uno de los datos más impactantes en la carrera de Messi es su racha de 22 años consecutivos anotando goles. Todo comenzó en 2004, cuando empezó a marcar como profesional en el primer equipo del Barcelona. Desde entonces, cada año calendario ha tenido al menos un gol suyo.

Esta continuidad atraviesa todas las etapas de su trayectoria: su explosión y consolidación en el Barcelona, su paso por el PSG, su llegada a la MLS con Inter Miami y sus actuaciones con la Selección Argentina. Cambiaron los contextos, los compañeros y las ligas, pero no cambió su presencia en el marcador.

Sostener una racha así durante más de dos décadas es una muestra de regularidad excepcional. No se trata solo de temporadas brillantes, sino de una constancia ininterrumpida que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol mundial.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en su carrera?

Con el doblete frente a Orlando City, Messi llegó a 898 goles oficiales en su carrera profesional. Es una cifra que lo deja a solo dos anotaciones de alcanzar los 900, una marca reservada para los máximos goleadores de todos los tiempos.

A esos 898 goles se suman 408 asistencias, lo que eleva su total de contribuciones directas de gol a 1.306. Este dato lo consolida como el jugador con más participaciones de gol en la historia, considerando la suma de anotaciones y pases decisivos.

La magnitud de estas cifras refleja no solo su capacidad para definir, sino también su talento para generar juego y asistir a sus compañeros. Messi no es únicamente un goleador; es un futbolista integral que impacta cada fase ofensiva.

Goles de Messi por equipo: el reparto de sus 898 anotaciones

El detalle de los goles de Messi por equipo muestra el recorrido completo de su carrera:

Barcelona: 672 goles

PSG: 32 goles

Inter Miami: 79 goles

Argentina: 115 goles

Su etapa más prolífica fue en el Barcelona, donde marcó 672 tantos y construyó una era dorada en el fútbol europeo. Allí alcanzó registros históricos y se consolidó como uno de los máximos goleadores del club y del fútbol mundial.

En el PSG sumó 32 goles durante su paso por el fútbol francés. En Inter Miami ya acumula 79 anotaciones, convirtiéndose en el máximo referente ofensivo del proyecto en la MLS. Con la Selección Argentina, sus 115 goles lo mantienen como máximo goleador histórico del combinado nacional.

Messi en 2026: a dos goles de los 900 oficiales

El inicio goleador de Messi en 2026 no solo prolonga su racha anual, sino que lo acerca a una cifra redonda que marcará otro hito en su carrera. Con 898 goles oficiales, la barrera de los 900 está a solo dos tantos de distancia.

Cada nuevo partido representa la posibilidad de ampliar una historia que sigue creciendo. Los primeros goles de Messi en 2026 confirman su vigencia, extienden su registro de 22 años consecutivos anotando y mantienen viva la expectativa por un nuevo récord en su legendaria trayectoria.