Lionel Messi sigue ampliando su legado con cifras que lo sostienen en la conversación de los más grandes de todos los tiempos. En el inicio de 2026, durante el doblete ante Orlando City en la MLS, el argentino volvió a marcar de tiro libre y alcanzó una cifra que refuerza otra de sus estadísticas impresionantes.

Con ese gol, Messi llegó a 70 goles de tiro libre en su carrera profesional. El dato lo ubica como el cuarto máximo anotador en esta especialidad en la historia del fútbol. Solo tres jugadores lo superan en el ranking histórico y todos son brasileños, lo que dimensiona aún más la magnitud de su registro.

Cuántos goles de tiro libre lleva Messi en su carrera

La cifra actual de Lionel Messi es de 70 goles de tiro libre oficiales entre clubes y selección. Este registro incluye sus etapas en el Barcelona, el PSG, Inter Miami y la Selección Argentina.

No se trata de una estadística aislada ni reciente. Con el paso de los años, Messi perfeccionó su técnica hasta convertir el tiro libre en una herramienta determinante en partidos cerrados. De ser un ejecutor ocasional en sus primeros años, pasó a convertirse en el principal especialista de sus equipos.

El crecimiento en esta faceta se reflejó especialmente en su etapa más madura en el Barcelona, donde encadenó temporadas con múltiples goles de pelota quieta. Luego mantuvo la eficacia en el PSG y ahora en la MLS, confirmando que su precisión trasciende ligas y contextos competitivos.

Ranking histórico de goles de tiro libre: los únicos que superan a Messi

El ranking de máximos goleadores de tiro libre en la historia del fútbol profesional está encabezado por tres futbolistas brasileños. Así está conformado el listado:

Marcelinho Carioca: 78 goles Roberto Dinamite: 75 goles Juninho Pernambucano: 72 goles Lionel Messi: 70 goles Marcos Assunção: 68 goles Sinisa Mihajlovic: 67 goles

Messi ocupa la cuarta posición y está a solo dos goles de igualar a Juninho Pernambucano. La distancia con el primer lugar es de ocho anotaciones, un margen que todavía puede reducir si mantiene regularidad en las próximas temporadas.

Que los tres jugadores que lo superan sean brasileños resalta la tradición de especialistas en tiros libres que ha tenido ese país. Sin embargo, el argentino ya forma parte de esa élite con una producción sostenida a lo largo de más de dos décadas.

El gol de tiro libre de Messi en 2026 ante Orlando City

El tanto que le permitió alcanzar los 70 goles de tiro libre llegó en el partido ante Orlando City, en la victoria 2-4 como visitante. Fue uno de los goles de su doblete y volvió a mostrar su precisión en momentos determinantes.

La ejecución combinó colocación y potencia, superando la barrera y dejando sin opciones al arquero. Más allá del impacto en el marcador, el gol tuvo un valor simbólico al posicionarlo aún más alto en la tabla histórica de especialistas.

Este tipo de acciones refuerzan la percepción de que Messi no depende únicamente del juego colectivo o de las transiciones rápidas. También puede resolver encuentros a través de la pelota quieta, una faceta que ha trabajado y perfeccionado con los años.

Messi y su impacto desde la pelota quieta en el fútbol mundial

Los 70 goles de tiro libre forman parte de un total de 898 goles oficiales en la carrera de Messi. Esta diversidad en sus recursos ofensivos es uno de los factores que explican su permanencia en la élite durante tanto tiempo.

A diferencia de otros especialistas que basaron gran parte de su producción en la pelota parada, Messi combina esta habilidad con cifras extraordinarias en jugadas elaboradas, definiciones dentro del área y asistencias. De hecho, suma 408 pases de gol oficiales, lo que eleva su total de contribuciones directas a 1.306.

La estadística de goles de tiro libre es, entonces, un complemento dentro de un repertorio ofensivo amplio. Sin embargo, su posición en el ranking histórico demuestra que también es uno de los mejores ejecutores de todos los tiempos.

¿Puede Messi superar el récord de goles de tiro libre?

Con 70 goles de tiro libre y la temporada 2026 en marcha, Messi mantiene abierta la posibilidad de seguir escalando en el ranking. Está a dos goles de Juninho Pernambucano y a cinco de Roberto Dinamite.

Si continúa siendo el principal ejecutor en Inter Miami y mantiene su protagonismo en la Selección Argentina, la diferencia podría reducirse en los próximos años. Cada nuevo tiro libre cercano al área representa una oportunidad para ampliar su legado estadístico.

El dato es claro: Messi no solo se acerca a los 900 goles oficiales en su carrera, sino que también se consolida como uno de los máximos especialistas en tiros libres de la historia. Con 70 anotaciones en esta modalidad, ya está en la élite y sigue en carrera por una marca aún mayor.