Las emociones de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúan este sábado 4 de octubre, con un duelo estelar que promete intensidad y buen fútbol. En el estadio Nou Camp de Guanajuato, el Club León recibirá al Deportivo Toluca, en un encuentro clave tanto para los locales como para los actuales campeones del fútbol mexicano.

Nacho Ambriz, recién llegado al banquillo de la Fiera, buscará su primer triunfo en esta nueva etapa para devolverle competitividad a su equipo y volver a la zona de Play-In, mientras que los Diablos Rojos están en un momento de plenitud futbolística, liderando la tabla y soñando con defender su corona.

León vs Toluca: Dónde ver HOY Online y por televisión

Colombia: 8:00 p.m. | Plataformas VIX y TUBI

8:00 p.m. | Plataformas y México: 7:00 p.m. | FOX Sports y Caliente TV

7:00 p.m. | y Argentina: 10:00 p.m. | Plataformas VIX y TUBI

10:00 p.m. | Plataformas y Estados Unidos: 8:00 p.m. | TUDN USA

León busca recomponer el camino en casa

El conjunto esmeralda, donde milita el colombiano James Rodríguez, atraviesa una temporada irregular con 12 puntos y una diferencia de gol de -8, producto de altibajos que le han impedido consolidarse. La reciente derrota 2-0 ante Bravos de Juárez marcó el fin del ciclo de Eduardo Berizzo y abrió paso al regreso de Ambriz, quien vuelve a un club con el que ya fue campeón del fútbol mexicano en 2021.

El nuevo técnico confía en la jerarquía de jugadores experimentados como James Rodríguez, Elías Hernández y José Alvarado para levantar el ánimo del grupo y recuperar la confianza en el Nou Camp, donde el León no gana desde hace tres jornadas.

Toluca, líder sólido y en racha triunfal

En la otra orilla, el Deportivo Toluca vive un momento dulce bajo la conducción de Antonio Mohamed. Los Diablos no solo marchan en la cima del Apertura 2025 con 25 unidades, sino que vienen de consagrarse campeones de Norteamérica tras vencer 2-3 a LA Galaxy en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En Liga MX, los de Mohamed llegan con un convincente 3-1 sobre Mazatlán, confirmando su solidez ofensiva y el excelente momento de figuras como Tiago Volpi, Marcel Ruiz, Jean Meneses y Robert Morales.

Con un ataque contundente y un mediocampo equilibrado, Toluca buscará aprovechar las dudas defensivas del León para afianzarse en el liderato y extender su racha invicta como visitante.

Antecedentes recientes entre León y Toluca

El historial reciente refleja un duelo parejo y de alto ritmo. En su último enfrentamiento en el Nou Camp, disputado el 8 de febrero de 2024, ambos equipos empataron 3-3 en un partidazo lleno de emociones. No obstante, la última victoria de León como local ante Toluca data del 21 de octubre de 2023, cuando se impuso por 1-0.

El contexto de este nuevo enfrentamiento —con el regreso de Ambriz, el liderazgo de James y el buen presente de los Diablos— convierte al duelo en uno de los más atractivos de la jornada 12 de la Liga MX.