Este sábado 8 de noviembre continúan las emociones de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y uno de los duelos más llamativos será el que protagonizarán León FC y Puebla FC, dos equipos que buscan cerrar con dignidad una temporada complicada. El encuentro marcará el cierre de campaña para ambos, y todas las miradas estarán puestas en James Rodríguez, quien podría disputar uno de sus últimos partidos con la Fiera antes del mercado de invierno.

León vs Puebla hoy por señales abiertas y Streaming

COLOMBIA: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Streaming: Win Play

MÉXICO: 7:00 p.m.

Televisión: FOX One

Streaming: Caliente TV

James Rodríguez, el foco en un León sin rumbo

El León FC llega a la última jornada con un panorama sombrío. Con solo tres victorias en todo el Apertura 2025 y una defensa que ha encajado más de 30 goles, el conjunto dirigido por Nacho Ambriz ha estado muy lejos de las expectativas.

La presencia de James Rodríguez ha sido el único destello en medio de la irregularidad. Aunque sus minutos han sido intermitentes, cada vez que entra en acción genera expectación por su talento y liderazgo. Sin embargo, en México ya se habla de una posible salida del colombiano en el próximo mercado de verano, lo que añade un componente emocional extra al duelo ante Puebla.

Puebla busca cerrar el torneo con dignidad

En el otro frente, Puebla FC vive una situación aún más crítica. El equipo dirigido por Hernán Cristante marcha último en la tabla, con apenas 9 puntos y una racha negativa que parece no tener fin. Las lesiones y la falta de gol han sido un lastre, y este duelo ante León servirá para probar jóvenes talentos y buscar un cierre decoroso que les devuelva algo de esperanza a los aficionados.

Cristante, cuya continuidad está en duda, apostará por una nómina renovada y un planteamiento más ofensivo para evitar despedirse con otra goleada como la sufrida ante Cruz Azul (0-3) en la fecha anterior.

¿Cómo llegan León y Puebla?

Desde su última victoria, la Fiera ha acumulado nueve partidos sin ganar (3 empates y 6 derrotas), cayendo recientemente ante América (2-0) y quedando estancada en el puesto 17 con 13 puntos.

Puebla, por su parte, tampoco encuentra el rumbo: desde su triunfo 4-3 ante Tijuana, apenas ha logrado un empate y dos derrotas, manteniéndose como colero absoluto con 9 unidades.

Ambos clubes llegan a este choque con el único objetivo de terminar el campeonato con algo de orgullo y brindar un espectáculo atractivo para sus hinchas.

Resultados previos León vs Puebla

El historial reciente muestra una ligera ventaja para León, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos:

León 1-0 Puebla

Puebla 2-2 León

León 2-1 Puebla

Puebla 5-4 León

León 2-0 Puebla

Estos antecedentes sugieren un duelo equilibrado, donde los locales buscarán mantener la tendencia positiva y James Rodríguez intentará despedirse con una actuación destacada en el Estadio León.