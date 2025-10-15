Lionel Messi sumó un nuevo logro histórico a su carrera. En el amistoso que Argentina disputó ante Puerto Rico, el capitán de la Albiceleste firmó dos asistencias en la goleada 6-0. Con esos dos pases de gol, alcanzó las 60 asistencias en partidos internacionales, superando el récord de Neymar (59 con Brasil) y convirtiéndose en el máximo asistente en la historia del fútbol de selecciones.

Este nuevo hito llegó a los 38 años, demostrando que Messi no solo sigue vigente, sino que continúa ampliando su legado. Además, con estas dos asistencias, elevó su cuenta personal a 398 asistencias en toda su carrera, un número que ningún otro futbolista ha logrado.

Messi, máximo asistente histórico en selecciones nacionales

El récord se confirmó tras el amistoso disputado en Estados Unidos, donde Messi fue una de las grandes figuras de Argentina. Sin necesidad de anotar, marcó diferencias como lo ha hecho durante gran parte de su trayectoria: asistiendo. Llegó a 60 asistencias con la selección, superando a Neymar (59) y a Landon Donovan (58), quienes completan el podio histórico.

Messi alcanza este logro tras 19 años de carrera internacional. Su primer pase de gol con la Albiceleste fue en 2006 y desde entonces ha asistido a más de 20 compañeros distintos en partidos oficiales y amistosos.

El récord de Messi que deja atrás a Neymar

Hasta antes del partido frente a Puerto Rico, Neymar ostentaba el récord de asistencias en selecciones con 59, cifra alcanzada con la Selección de fútbol de Brasil. Era una marca que se mantenía como referente en Sudamérica y en el fútbol mundial.

Messi la superó con jerarquía y naturalidad, consolidando su papel no solo como goleador histórico, sino también como el futbolista más determinante en la construcción de jugadas de gol. Este dato refleja su evolución: de ser un atacante letal a convertirse también en un creador de juego insuperable.

Las cifras totales de Messi con Argentina

Con este nuevo registro, Messi ya suma 114 goles y 60 asistencias en 195 partidos con la selección argentina. Es el máximo goleador y ahora también el máximo asistente en la historia de su país y de todo el fútbol de selecciones.

Su impacto ha sido clave en títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022, además de múltiples finales y momentos icónicos que marcaron generaciones.

Messi, cerca de las 400 asistencias en su carrera profesional

El récord de Messi no se limita al plano internacional. Con los dos pases ante Puerto Rico, su cuenta total de asistencias profesionales llegó a 398, incluyendo clubes y selección. Ningún jugador en la historia del fútbol ha alcanzado esa cifra.

Esto significa que el astro argentino está a solo dos asistencias de las 400, un número redondo que lo pondrá en una dimensión aún más legendaria, reafirmando su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.

Neymar, segundo en la lista histórica

La marca de Neymar no es menor. El brasileño, con 59 asistencias, fue durante varios años el referente en este rubro a nivel mundial. Sin embargo, Messi lo ha superado en un momento en el que ambos ya son considerados íconos históricos del fútbol sudamericano.

La rivalidad deportiva entre ambos, que se forjó desde sus días compartidos en el FC Barcelona y en clásicos Argentina-Brasil, tiene ahora un nuevo capítulo estadístico. Neymar queda segundo en la lista, pero aún activo para intentar seguir sumando.

Messi, más líder que nunca a los 38 años

A pesar de su edad, Messi sigue siendo el gran referente de la selección argentina. Su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para leer el partido lo mantienen como una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni.

En un equipo plagado de campeones del mundo, el 10 continúa siendo el motor ofensivo. Su registro de asistencias es solo una muestra más de cómo ha sabido reinventarse con el paso de los años.

Un récord que confirma su legado

Con este récord histórico, Messi reafirma su posición en la cima de la historia del fútbol. Ser el máximo goleador y asistente de su selección y, además, tener los números más altos en la historia de las asistencias a nivel global, lo posiciona como uno de los futbolistas más completos de todos los tiempos.

No es casualidad que sus logros sigan acumulándose. Messi no solo marca goles: construye jugadas, genera momentos inolvidables y eleva el nivel de quienes lo rodean.

Messi vs Neymar: una rivalidad que trasciende los números

La carrera de Messi y Neymar ha estado entrelazada en múltiples escenarios: títulos, finales, clásicos y ahora también récords. Esta nueva marca no hace más que reforzar la leyenda de ambos, aunque con Messi nuevamente en lo más alto.

Neymar fue el líder histórico durante años, pero Messi lo ha superado en el tramo final de su carrera, algo que habla de su consistencia, longevidad y talento inagotable.

Un nuevo capítulo en la historia de Messi

Messi ha roto récords en todas las competiciones que ha disputado. Con este nuevo registro, añade otro hito a su legado, y todavía tiene objetivos por delante: llegar a las 400 asistencias totales y seguir ampliando su marca en selecciones.

El mundo del fútbol es testigo de cómo, a los 38 años, Messi continúa agrandando su leyenda, esta vez superando a Neymar en uno de los registros más prestigiosos del juego: el de las asistencias internacionales.