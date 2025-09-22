Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen demostrando que la edad no es un límite cuando se trata de talento y competitividad. En un mismo fin de semana, ambos marcaron dobletes con sus respectivos equipos, ampliando cifras históricas que los mantienen en la cima del fútbol mundial.

Messi lideró el triunfo de Inter Miami sobre DC United con dos anotaciones que no solo le dieron tres puntos a su equipo, sino que además lo posicionaron como nuevo máximo goleador de la MLS. Cristiano, por su parte, brilló con un par de goles en la victoria del Al Nassr frente al Al Riyadh, consolidándose como el jugador con más tantos oficiales en toda la historia del fútbol.

Los números de Messi en la MLS 2025

Con su doblete frente a DC United, Lionel Messi llegó a 22 goles en 22 partidos de la MLS 2025, un rendimiento que lo convierte en el líder de la tabla de artilleros en Estados Unidos. Su aporte ofensivo ha sido determinante para mantener a Inter Miami en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El balance total de la temporada para Messi asciende a 30 goles en 37 partidos oficiales, desglosados así:

MLS : 22 goles.

: 22 goles. Leagues Cup : 2 goles.

: 2 goles. Liga de Campeones de la Concacaf : 5 goles.

: 5 goles. Mundial de Clubes: 1 gol.

Con estas cifras, Messi llegó a 882 goles oficiales en su carrera, un registro que lo deja a solo 18 de alcanzar los 900 tantos, un hito reservado únicamente para las leyendas absolutas del fútbol.

Cristiano Ronaldo y su inicio goleador en otra temporada en Arabia Saudita

En Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo continúa marcando diferencias. Con su doblete frente a Al Riyadh en la victoria 5-1 de Al Nassr, el portugués alcanzó 4 goles en sus primeros 5 partidos de la temporada. Su impacto ofensivo sigue siendo decisivo, incluso en una etapa avanzada de su carrera.

El dato más destacado es que Ronaldo ya suma 945 goles oficiales, reforzando su condición de máximo goleador histórico del fútbol profesional. Su ambición no se detiene: está a 55 anotaciones de alcanzar la cifra mágica de los 1.000 goles, un objetivo que parece cada vez más realista dada su constancia.

Comparación de cifras: Messi vs Cristiano Ronaldo

El pulso entre Messi y Cristiano sigue vivo en cada jornada. El argentino, con 882 goles, busca la marca de los 900 y también está cerca de otro récord histórico: convertirse en el primer jugador en llegar a 400 asistencias oficiales (actualmente tiene 491).

Cristiano Ronaldo, por su parte, lidera con holgura el ránking goleador mundial con 945 goles oficiales, a la vez que suma 258 asistencias en su carrera. La diferencia en cifras refleja la manera en que ambos jugadores han escrito capítulos distintos, pero igual de brillantes, en la historia del fútbol.

El legado que siguen escribiendo Messi y Cristiano Ronaldo

A sus 38 y 40 años respectivamente, Messi y Cristiano no solo mantienen su vigencia, sino que siguen protagonizando las principales ligas del planeta. El argentino domina en Estados Unidos y suma récords en Inter Miami, mientras que el portugués impone su jerarquía en Arabia Saudita con Al Nassr.

Ambos ya son historia viva del fútbol, pero cada gol que convierten, cada asistencia que dan y cada título que suman alimenta un legado que, lejos de apagarse, continúa inspirando a millones de aficionados en todo el mundo.

Los dos astros del fútbol vuelven a dejar su huella con actuaciones decisivas

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen demostrando que la edad no es un límite cuando se trata de talento y competitividad. En un mismo fin de semana, ambos marcaron dobletes con sus respectivos equipos, ampliando cifras históricas que los mantienen en la cima del fútbol mundial.

Messi lideró el triunfo de Inter Miami sobre DC United con dos anotaciones que no solo le dieron tres puntos a su equipo, sino que además lo posicionaron como nuevo máximo goleador de la MLS. Cristiano, por su parte, brilló con un par de goles en la victoria del Al Nassr frente al Al Riyadh, consolidándose como el jugador con más tantos oficiales en toda la historia del fútbol.