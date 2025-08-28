El camino de Lionel Messi en las Eliminatorias sudamericanas llega a su capítulo final. El capitán de la selección argentina confirmó que el partido ante Venezuela (4 de septiembre en Buenos Aires) será el último que dispute en el torneo clasificatorio rumbo a un Mundial.

“El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias. Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, expresó el astro argentino tras clasificar con Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Con más de una década y media de protagonismo absoluto, Messi se despide de la competencia que lo vio crecer y consolidarse como leyenda. Un adiós que llega acompañado de cifras y récords imposibles de igualar.

Récords de Leo Messi en la Eliminatoria Sudamericana a Copas del Mundo

1. Messi, el máximo goleador histórico de la Eliminatoria Conmebol

Lionel Messi es, sin discusión, el máximo goleador histórico de las Eliminatorias sudamericanas. Con 34 goles, el capitán de Argentina supera por seis tantos al uruguayo Luis Suárez, su más cercano perseguidor con 29. Sus goles han sido decisivos para que la Albiceleste asegurara su presencia en cinco mundiales consecutivos, incluidos los procesos que terminaron con finales históricas en 2014 y el título soñado en Qatar 2022.

2- El argentino con más partidos en Eliminatorias

Además de su capacidad goleadora, Messi es el jugador argentino con más partidos en Eliminatorias. Ha disputado 72 encuentros, lo que lo convierte en una referencia absoluta del torneo.

Cada ciclo mundialista -2010, 2014, 2018, 2022 y 2026- ha contado con su liderazgo y calidad, consolidando su figura como el emblema de una selección que siempre encontró en él su guía dentro y fuera del campo.

3- Messi, el goleador argentino en partidos de Eliminatoria

Messi no solo es el máximo artillero general de la competencia, también es el máximo goleador de Argentina en Eliminatorias. Sus 34 goles en 69 partidos con la camiseta albiceleste lo colocan muy por encima de históricos como Gabriel Batistuta o Hernán Crespo.

Este récord demuestra no solo su talento, sino también su regularidad y vigencia, logrando mantener un nivel de élite a lo largo de más de 15 años de competencia.

4- El futbolista con más tripletas en la Eliminatoria Conmebol

El “10” también es el único jugador en la historia de las Eliminatorias Conmebol con 10 hat-tricks. Diez veces en las que se adueñó de un partido con tres o más goles, dejando momentos inolvidables para los hinchas argentinos y partidos que cambiaron el rumbo de una clasificación. Estos hat-tricks reflejan su capacidad para aparecer en los momentos más exigentes, cuando la presión era máxima y el equipo necesitaba un héroe.

5- Y otro récord de Messi: goles en cinco ediciones de la Eliminatoria

Otro de los logros que engrandecen su legado es haber anotado en cinco ediciones diferentes de las Eliminatorias: 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Un registro que solo comparte con Arturo Vidal, y que demuestra la longevidad y consistencia de un jugador que ha marcado el camino de varias generaciones en el fútbol sudamericano.

El legado de Messi que trasciende las estadísticas de la Conmebol

Más allá de los números, el legado de Messi en las Eliminatorias está en el impacto que tuvo en cada estadio del continente. Desde las noches mágicas en Buenos Aires hasta las batallas en altura, el capitán argentino siempre fue el referente que llevó a su selección hacia cada cita mundialista.

Su liderazgo, su talento y su constancia han inspirado a compañeros, rivales y millones de hinchas, convirtiendo cada partido en un evento único.

Una despedida que será histórica para Leo Messi y la Selección Argentina

El duelo ante Venezuela no será un partido más. Con su familia presente y con la emoción de una carrera llena de momentos inolvidables, Messi se despedirá de las Eliminatorias con el reconocimiento de todo el continente.

Será el cierre de una etapa que no solo estuvo llena de goles y récords, sino también de gestas que quedarán grabadas en la memoria de quienes lo vieron brillar durante más de 15 años.

Las cifras de Messi en la Eliminatoria que lo dicen todo

Estos son algunos de los hitos que deja Lionel Messi en las Eliminatorias:

34 goles , máximo goleador histórico.

, máximo goleador histórico. 72 partidos disputados , récord para un jugador argentino.

, récord para un jugador argentino. 10 hat-tricks , más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo.

, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo. Goles en cinco procesos mundialistas, marca compartida con Arturo Vidal.

Con estas cifras y una carrera impecable, el “último baile” de Messi en las Eliminatorias será más que una despedida: será una celebración de la leyenda que redefinió el fútbol sudamericano.