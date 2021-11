Cristiano Ronaldo es un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha y tiene una personalidad muy marcada en la que predomina su ambición y el liderazgo.

Hoy es jugador del Manchester United y sigue siendo ese referente mundial tal y como lo fue con la camiseta de la Juventus, donde compartió con el compañero Juan Guillermo Cuadrado.

Precisamente, este miércoles se conoció un fragmento de la docuserie ‘‘Todo o nada: Juventus’, de Amazon Prime, la cual revela en detalle momentos importantes de la ‘Vecchia Signora’, así como la eliminación de la anterior Champions League de la mano del FC Porto.

En esta quedó evidenciado el momento en el que Juan Guillermo Cuadrado discutió en el camerino con el astro portugués, quien gritó “Vamos a hacer algo más, ¡qué mierda!, no tocamos nada. Jugamos como la mierda siempre”, en el entretiempo.

Uno de los pocos que le respondió en medio de la calentura de Cristianó fue Cuadrado, quien se paró de su puesto y lo encaró. “Tienes que ser un ejemplo para todos”, a lo que CR7 respondió: ” “Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad.Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”.

