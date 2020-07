Juventus mantiene la ventaja de 7 puntos con Lazio en la Serie A 2019-20

En las primeras dos posiciones de la Serie A 2019-20 el panorama sigue igual: Juventus FC y SS Lazio perdieron en sus respectivos encuentros del martes en la jornada 31 y la diferencia de 7 puntos de los Bianconeri se mantuvo.

El equipo que orienta Simone Inzaghi cayó sorpresivamente con US Lecce, que gracias al triunfo 2-1 salió de los puestos de descenso. Felipe Caicedo adelantó a los Biancocelesti, pero Khouma el Babacar y Fabio Lucioni revirtieron al resultado.

+Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado se encontrarán en Atalanta vs. Juventus

+Juan Guillermo Cuadrado le regaló un gol a Melissa Botero en su aniversario

+Jessica Sterling y David Ospina siguen festejando el título de Copa Italia 2019-20

El revés de la Vecchia Signora también se dio en condición de visitante. Con Juan Guillermo Cuadrado en cancha por 77 minutos, el líder desperdició el 0-2 que logró en el segundo tiempo y fue derrotado 4-2 por el AC Milan en un partidazo.

Los Rossoneri no quieren ceder terreno en su intención de clasificar a la Europa League 2020-21; sin embargo, no la tendrán fácil porque AS Roma también está en la lucha por el cupo al certamen internacional de la siguiente temporada.

Acá, la tabla de la Serie A 2019-20, con Juventus al frente y Lazio en la segunda ubicación: