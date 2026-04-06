El fútbol mundial siempre deja historias que sorprenden. En la temporada actual, un delantero colombiano está firmando números que lo ponen por encima de figuras como Cristiano Ronaldo en términos goleadores. Sin embargo, su realidad con selecciones nacionales es completamente distinta: ya no puede jugar para Colombia.

Se trata de Julián Quiñones, atacante que milita en Al Qadsiah y que atraviesa el mejor momento de su carrera. Sus cifras en la liga árabe lo posicionan entre los goleadores más destacados del planeta en la actualidad.

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles esta temporada

El rendimiento reciente de Julián Quiñones ha sido determinante. En el más reciente partido, marcó doblete ante Al Ettifaq, consolidando una campaña impresionante. Sus números en la temporada son:

30 goles y 2 asistencias en 28 partidos

26 goles en la liga árabe

Líder goleador del torneo

En esa tabla de goleadores comparte el primer lugar con Ivan Toney y supera a Cristiano Ronaldo por tres anotaciones. Estos registros lo ubican como uno de los delanteros más efectivos del momento, con una capacidad goleadora que está marcando diferencia en su equipo.

Los números de Julián Quiñones en Al Qadsiah

El impacto de Quiñones en su club no es reciente. Desde su llegada a Al Qadsiah, ha mantenido una regularidad notable. En total, acumula:

55 goles y 10 asistencias en 61 partidos

Estas cifras reflejan su evolución como delantero y su importancia dentro del equipo. Su rendimiento lo ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol en Arabia Saudita.

Por qué Julián Quiñones ya no puede jugar con la Selección Colombia

A pesar de su presente goleador, Julián Quiñones no es una opción para la Selección Colombia. La razón está en una decisión que tomó hace algunos años. El delantero optó por representar a México a nivel internacional. Tras obtener la nacionalidad, desde mayo de 2023 forma parte de la selección mexicana.

Esto significa que no puede ser convocado por Colombia, ya que las normas de la FIFA establecen que, una vez un jugador participa oficialmente con una selección absoluta, queda vinculado a ella. De esta manera, Quiñones apunta a disputar el Mundial 2026 con México, dejando atrás cualquier posibilidad de vestir la camiseta de la Tricolor.

El camino de Julián Quiñones fuera del fútbol colombiano

La historia de Quiñones también tiene un punto clave: nunca jugó profesionalmente en Colombia. Nacido en Magüí Payán, Nariño, su talento fue detectado muy temprano por el fútbol mexicano. En 2015, cuando jugaba en el equipo amateur Fútbol Paz en el Valle del Cauca, fue fichado por Tigres UANL para su categoría sub-20.

En ese momento ya mostraba cifras impresionantes: 50 goles en 38 partidos, un rendimiento que llamó la atención de los scouts internacionales. En su primer año en México, continuó con ese nivel, marcando 15 goles en 17 partidos, lo que consolidó su proyección.

Julián Quiñones, una carrera construida en México

Desde su llegada a México, Julián Quiñones desarrolló toda su carrera profesional en ese país. Los clubes mexicanos apostaron por su talento y le dieron continuidad en su proceso. Allí construyó su vida personal y profesional, lo que terminó influyendo en su decisión de representar a esa selección.

Su vínculo con Colombia en el ámbito futbolístico fue limitado a categorías juveniles. Participó con la selección sub-20 en el Sudamericano de 2017 y en los Juegos Centroamericanos de 2018. Nunca fue convocado a la selección absoluta de Colombia, ni jugó en clubes del país.

Un goleador sin espacio en la Tricolor

El caso de Julián Quiñones refleja una realidad del fútbol globalizado: el talento no siempre se desarrolla en el país de origen. Hoy, con números que lo ubican por encima de Cristiano Ronaldo en la temporada, el delantero vive su mejor momento, pero lo hace representando a otra selección.

Su historia combina rendimiento, decisiones personales y oportunidades en el extranjero. Mientras continúa destacándose en el fútbol árabe, su futuro en selecciones ya está definido, con México como su destino en el escenario internacional.

Preguntas frecuentes sobre Julián Quiñones y la Selección Colombia

¿Por qué Julián Quiñones no juega con la Selección Colombia?

Porque eligió representar a México y ya disputó partidos oficiales, lo que lo vincula definitivamente.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada en Arabia?

Registra 30 goles en 28 partidos, con un rendimiento goleador destacado.

¿Julián Quiñones podría volver a jugar con la Selección Colombia?

No, la normativa FIFA impide cambiar de selección tras competir oficialmente.