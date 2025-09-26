El Club León afronta un partido trascendental en su lucha por ingresar a la Liguilla y mantener viva la esperanza de pelear por el título del fútbol mexicano. Su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo, sigue en la cuerda floja y este viernes se juega mucho más que tres puntos. La mejor noticia para la Fiera es el regreso de su máxima figura: James Rodríguez, quien volvió la jornada pasada tras una lesión con gol y asistencia, demostrando que será la carta fuerte del equipo de Guanajuato en su visita a la frontera.

Juárez vs León: Canales, horarios y transmisiones streaming para ver HOY

México: 7:00 p.m. | FOX, TUDN, Caliente TV y Azteca 7

Estados Unidos: 8:00 p.m. | TUDN USA y Caliente TV

Este compromiso no contará con señal oficial para Colombia ni el resto de Latinoamérica, por lo que los fanáticos deberán seguir las incidencias a través de plataformas internacionales.

¿Cómo llegan Juárez y León?

El FC Juárez dirigido por Martín Varini llega motivado tras vencer 3-1 a Pumas, resultado que lo ubicó en el séptimo lugar con 15 puntos. Los Bravos no conocen la derrota en sus últimos tres juegos en casa y buscarán aprovechar esa fortaleza en la frontera.

La historia es distinta para el Club León, que encadena tres partidos sin ganar y actualmente ocupa la décima casilla con 12 unidades. De triunfar en esta visita, los de Berizzo podrían escalar hasta el séptimo puesto y dar un golpe clave en la tabla.

Óscar Estupinán vs James Rodríguez

En Juárez, el colombiano Óscar Estupiñán es el referente ofensivo con 4 goles en 7 partidos. El delantero es la gran amenaza para la defensa visitante.

Por parte de León, todos los reflectores estarán puestos sobre James Rodríguez, quien volvió a brillar con un gol y una asistencia en la fecha anterior frente a Mazatlán. El capitán es la gran esperanza para sumar tres puntos vitales.

El enfrentamiento más reciente se disputó el 25 de noviembre de 2024 y terminó con victoria 1-0 para León, con gol de James Rodríguez, confirmando su peso decisivo en este tipo de partidos.