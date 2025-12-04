El mercado de fichajes en México vuelve a tener a James Rodríguez en el radar. Esta vez el colombiano está siendo relacionado con Pumas UNAM, uno de los clubes más populares de la Liga MX y que viene reestructurando su proyecto deportivo para la próxima temporada. Sin embargo, la información difundida en las últimas horas aclara un detalle fundamental: hoy no existe negociación alguna en curso.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, especialista en movimientos del mercado latinoamericano, James fue ofrecido a Pumas, pero eso no significa que exista un acuerdo, una gestión avanzada o siquiera un diálogo formal. El jugador es agente libre tras finalizar su contrato con León y su nombre ha sido acercado a distintos clubes del continente. Pero en el caso de Pumas, todo está en una etapa muy preliminar, casi especulativa.

La versión del mercado: James fue ofrecido a Pumas; todavía no hay negociación

La información es clara y contundente:

James Rodríguez habría sido ofrecido a Pumas UNAM.

Pumas no abrió conversaciones con el jugador ni con su entorno.

Hoy no existe ninguna negociación activa, aunque no se descarta que pueda surgir más adelante.

Merlo señaló que, pese a que James encaja en el perfil de un refuerzo mediático y con experiencia internacional, no está entre las prioridades actuales del club. Pumas está enfocado en otras posiciones y otros perfiles de futbolistas, principalmente delanteros.

Las prioridades de Pumas: qué busca el club en el inicio del mercado de fichajes

El plan de Pumas para la próxima temporada tiene objetivos muy claros, y el nombre de James no aparece en el primer renglón. El club está buscando principalmente delanteros, con miras a potenciar un ataque que ha tenido dificultades de continuidad.

Entre los perfiles evaluados se encuentran dos colombianos:

Chicho Arango , goleador y figura en la MLS.

, goleador y figura en la MLS. Díber Cambindo, delantero potente y de recorrido reciente por México.

Con estos objetivos en mente, queda claro que el puesto de mediocampista creativo -donde encajaría James- no está en la lista urgente de refuerzos definida por la dirigencia y el cuerpo técnico.

James Rodríguez como agente libre: por qué aparece como alternativa en Pumas

Tras su salida de Club León, donde disputó 34 partidos y registró 5 goles y 10 asistencias, James está disponible como jugador libre. Esto lo convierte en una opción viable para equipos que buscan talento probado sin necesidad de pagar una transferencia.

En el mercado, su nombre siempre genera expectativa por su trayectoria, su calidad técnica y su impacto mediático. Sin embargo, su llegada a cualquier club depende de múltiples factores: el proyecto deportivo, el costo salarial, el rol que ocuparía y la adaptación al equipo. En el caso de Pumas, su incorporación es solo una alternativa, no una prioridad en este momento del año.

El nuevo vicepresidente de Pumas y la respuesta cuando le hablaron de James

Otro punto clave para entender la situación es que Pumas atraviesa una fase de cambios internos. Esta semana se presentó oficialmente a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente, una figura con peso en la planificación deportiva del club. En su presentación, Sancho fue consultado directamente por la posibilidad de fichar a James Rodríguez. Su respuesta fue clara:

“Todo se dio rápido, llegué ayer y estoy presentándome. El equipo no está, primero tengo que hablar con Efraín para ver qué proyectaron, qué ideas tienen”. Este comentario evidencia que Pumas está dando sus primeros pasos en la planificación de la próxima temporada y que todavía no han evaluado nombres específicos, incluyendo el del mediocampista colombiano.

Además, el entrenador Efraín Juárez, también juega un papel central en definir qué refuerzos se ajustan a su modelo de juego. Por ahora, James no forma parte de la primera lista de necesidades.

El futuro de James Rodríguez: un escenario todavía abierto

A sus 34 años, James sigue siendo un futbolista con mercado y con una carrera que despierta interés en México, Sudamérica y Estados Unidos. Sin embargo, su llegada a Pumas no es inminente ni está cerca de concretarse.

La situación actual puede resumirse así:

Fue ofrecido al club.

No hubo avance.

No existe negociación.

Pumas evalúa otras prioridades.

Más adelante, dependiendo del mercado, la disponibilidad del jugador y la evaluación del cuerpo técnico, podría abrirse una ventana. Pero al día de hoy, la versión más confiable del mercado indica que James a Pumas es una posibilidad, no una realidad.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si el nombre del colombiano vuelve a tomar fuerza o si Pumas continuará su camino hacia otros objetivos. Por ahora, el escenario está claro: no hay negociaciones y no hay acercamientos formales.