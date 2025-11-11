James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la conversación futbolera. Tras cerrar su etapa en el Club León, el mediocampista colombiano queda oficialmente como agente libre y comienza una nueva búsqueda de destino a seis meses de disputar el Mundial con la Selección Colombia. Su salida del equipo mexicano se produjo en buenos términos y con una ovación de despedida en el Estadio León, gesto que refleja la huella que dejó en la afición y en el proyecto deportivo.

Ahora, el foco se desplaza a lo que viene. Con su talento intacto, visión privilegiada y capacidad para influir en partidos decisivos, James vuelve a ser una opción atractiva en varios mercados. Clubes de la Liga MX y de la MLS están atentos, y algunos ya iniciaron conversaciones preliminares. El camino continúa para el ’10’ colombiano, y el próximo paso puede marcar un capítulo clave en esta etapa final de su carrera.

Los números de James Rodríguez en Club León: goles y asistencias

James llegó al Club León tras rescindir contrato con el Rayo Vallecano, en un movimiento que pretendía devolverle continuidad y protagonismo. Y lo consiguió. En total, disputó 34 partidos, entre Liga MX y Leagues Cup, acumulando cifras sólidas y liderando el juego ofensivo del equipo.

Partidos jugados: 34

34 Goles anotados: 5

5 Asistencias: 10

Su impacto no solo fue estadístico. James se convirtió en el futbolista más influyente del equipo en la creación de juego. Sus pases filtrados, cambios de orientación y capacidad para dirigir ataques desde la conducción lo posicionaron como un referente en la fase ofensiva. Cuando estuvo en plenitud física, León jugó a otra velocidad.

Los 5 goles de James llegaron contra rivales importantes: anotó ante Juárez, América, Chivas, Mazatlán y Toluca, confirmando su presencia en partidos de peso. Además, sus 10 asistencias demostraron que su lectura del juego sigue siendo diferencial.

James Rodríguez y su salida del Club León

Su despedida se produjo con aplausos. En su último partido, James dejó el césped bajo ovación de los hinchas, una imagen que simboliza reconocimiento y agradecimiento mutuo. León no logró la renovación del vínculo y James tampoco buscó prolongarlo. Ambas partes entendieron que era el momento de cerrar el ciclo.

La decisión también se enmarca en un escenario más amplio: James quiere llegar en plenitud al Mundial 2026, y para eso necesita continuidad en un entorno competitivo que le garantice minutos y protagonismo real.

Los equipos que buscan el fichaje de James Rodríguez para 2026

Club América

El América sigue muy atento a lo que ocurre con James. Ya intentó buscarlo en anteriores mercados y hoy vuelve a ser candidato. La presencia mediática del jugador, su impacto inmediato en el ataque y su rol como figura podrían encajar en el proyecto azulcrema, que busca jerarquía internacional para sus retos del 2026.

Tigres UANL

Tigres, por su parte, valora perfiles de experiencia y calidad comprobada. El ADN competitivo del club encaja con el de James. La duda pasa por el ajuste táctico y la rotación en una plantilla que ya cuenta con varias figuras.

Tres equipos de la MLS se interesan por James

La MLS aparece como un destino especialmente atractivo para el colombiano, tanto en términos deportivos como de estructura y proyección mediática.

New York City FC

La ciudad, la exposición global y el proyecto deportivo del City Group resultan tentadores. James sería jugador franquicia y eje del equipo.

Chicago Fire

El Fire busca un nombre capaz de atraer público y liderazgo en el vestuario. James encaja perfecto en esa necesidad.

Orlando City

Orlando valora jugadores con capacidad para dar espectáculo y elevar la calidad técnica. James podría asumir un rol protagonista sin discusión.

El desafío para James Rodríguez en su próximo club

Donde vaya, James enfrentará un reto claro: constancia y continuidad. Su talento no se discute y su nuevo destino dependerá de encontrar un contexto donde:

Tenga libertad para liderar la creación de juego

Exista un entorno que no exija sobrecargas físicas innecesarias

El proyecto deportivo sea estable

Faltan seis meses para el Mundial con la Selección Colombia. La decisión será trascendental, tanto para él como para la Selección Colombia, que lo sigue considerando una pieza estructural.

Un nuevo capítulo, mismo objetivo

James Rodríguez ha construido una carrera marcada por momentos icónicos, títulos internacionales y una zurda que sigue emocionando al fútbol mundial. Su salida de León no es un final, sino un puente hacia un nuevo escenario en el que todavía puede ser protagonista. El camino sigue. Y los próximos días empezarán a escribirlo.