La llegada de James Rodríguez a la MLS está cada vez más cerca de convertirse en un hecho. Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, periodísticamente se ha podido confirmar que las negociaciones están en su etapa final y que solo restan detalles para cerrar el acuerdo. El entorno del futbolista y el club ya trabajan bajo el escenario de un fichaje que sería uno de los movimientos más llamativos del mercado en Norteamérica.

Para James, este paso no se explica solo desde lo económico o mediático. El proyecto deportivo, el rol que tendría dentro del equipo y el contexto competitivo han sido claves para avanzar en las conversaciones. El club que lo espera es joven dentro de la MLS, pero cuenta con una estructura clara, una idea de juego definida y un plantel internacional que busca dar un salto de calidad con la llegada de un jugador de su jerarquía.

Minnesota United, un club joven que quiere consolidarse en la MLS

El equipo que avanza para fichar a James es Minnesota United FC, una franquicia fundada en 2015 y que se convirtió en el club número 23 en incorporarse a la MLS. Su debut en la máxima categoría del fútbol estadounidense se dio en la temporada 2017, iniciando un proceso de crecimiento que, si bien aún no le ha permitido conquistar títulos, sí lo ha posicionado como un rival competitivo.

La actuación más destacada de Minnesota United en torneos oficiales se produjo en la US Open Cup de 2019, cuando alcanzó el subcampeonato. Desde entonces, el club ha sostenido una línea de trabajo enfocada en la consolidación institucional y deportiva, con planteles cada vez más internacionales y una apuesta clara por el desarrollo competitivo.

Cómo fue la temporada 2025 de Minnesota United en la MLS

En la temporada 2025, Minnesota United cerró su participación en la octava posición de la tabla general de la MLS. Esa ubicación le permitió clasificar a las instancias finales, donde mostró competitividad, aunque sin lograr el objetivo de pelear por el título.

Su camino se detuvo en la semifinal de la Conferencia Este, fase en la que fue eliminado tras caer frente a San Diego FC. Esa eliminación dejó en evidencia la necesidad de sumar experiencia y jerarquía en partidos decisivos, uno de los factores que explica por qué el club aceleró la búsqueda de un futbolista con el recorrido internacional de James Rodríguez.

Cameron Knowles, el entrenador que lidera el proyecto 2026

Para la temporada 2026, Minnesota United estará bajo la conducción del neozelandés Cameron Knowles. Su llegada al cargo principal fue el resultado de un proceso interno que comenzó en 2024, cuando asumió como entrenador interino tras la salida de Sean McAuley.

Posteriormente, Knowles se mantuvo como asistente técnico de Eric Ramsay durante las temporadas 2024 y 2025, etapa en la que profundizó su conocimiento del plantel y del funcionamiento del club. En enero de 2026 fue ratificado como director técnico oficial, con el respaldo de la dirigencia y del grupo de jugadores. Su idea de juego se basa en el equilibrio, la intensidad y la correcta ocupación de los espacios, un contexto que podría potenciar el talento creativo de James.

Los compañeros destacados que tendría James Rodríguez en Minnesota United

El plantel de Minnesota United cuenta con una base internacional que combina experiencia y proyección. Entre los nombres más relevantes aparecen los argentinos Nicolás Romero y Tomás Chancalay, futbolistas con recorrido en ligas sudamericanas y capacidad para aportar tanto en ataque como en transición.

A nivel ofensivo, el italiano Kelvin Yeboah se perfila como una de las referencias del equipo, acompañado por el austriaco Dominik Fitz, mediocampista con buen manejo de balón y lectura de juego. También destacan el paraguayo Alexis Fariña y el sudafricano Bongokuhle Hlongwane, dos jugadores con despliegue y desequilibrio por las bandas.

En defensa, el alemán Morris Duggan aporta solidez, mientras que el panameño Carlos Harvey se destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes esquemas tácticos.

Los colombianos del plantel de Minnesota United y un factor clave para la adaptación de James

Uno de los puntos a favor para la llegada de James es la presencia de compatriotas en el vestuario. Minnesota United cuenta con Jéfferson Díaz, defensor con pasado en Deportivo Cali, quien ya conoce el ritmo y las exigencias de la MLS.

A él se suma Mauricio González, mediocampista que arribó en el mercado vigente procedente de Deportes Tolima y que es visto como una apuesta de proyección. Su presencia, junto a la de Díaz, puede facilitar la adaptación deportiva y personal de James en su nuevo entorno.

El rol que tendría James Rodríguez en el equipo de la MLS

Si el fichaje se confirma, James Rodríguez llegaría para convertirse en el eje futbolístico del proyecto. Minnesota United busca un líder creativo, con capacidad para marcar diferencias en los partidos cerrados y aportar experiencia internacional en los momentos decisivos. El armado del plantel, la confianza del cuerpo técnico y la estructura del club muestran que todo está listo para recibir al 10 colombiano y darle un papel protagónico en la temporada 2026.