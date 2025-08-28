Lo que Lionel Messi está haciendo con Inter Miami no tiene precedentes. El equipo que no había ganado nada hasta su llegada ahora suma dos títulos y se clasificó a otra final histórica. En la semifinal de la Leagues Cup 2025, el astro argentino volvió a ser el protagonista con un doblete en el triunfo 3-1 sobre Orlando City, demostrando que sigue en modo leyenda.

Con esta clasificación, el club fundado en 2018 continúa transformando su historia gracias al impacto de Messi, que ha llevado a Inter Miami de ser un proyecto en crecimiento a convertirse en una referencia del fútbol estadounidense y continental.

Inter Miami: de cero títulos a un equipo ganador desde que llegó Messi

Antes de que Messi aterrizara en Miami, el equipo no tenía ningún trofeo en sus vitrinas. Todo cambió en 2023, cuando el argentino debutó y llevó al club a levantar su primer título de la Leagues Cup. Luego llegó la conquista de la Supporters Shield 2024, y ahora, con esta nueva final, Inter Miami confirma que está viviendo su mejor etapa desde su creación.

El cambio no ha sido solo futbolístico. Con Messi, el equipo ganó identidad, carácter y la confianza para competir contra cualquiera, transformándose en una máquina de sumar victorias y de ilusionar a sus hinchas.

Un doblete decisivo ante Orlando City para superar la semifinal de la Leagues Cup 2025

En la semifinal de la Leagues Cup, Messi fue, una vez más, la pieza clave. Con dos goles y una actuación sobresaliente, el argentino inclinó la balanza a favor de Inter Miami y selló el pase a otra definición continental.

La victoria 3-1 sobre Orlando City no solo aseguró el boleto a la final, sino que reafirmó el poderío ofensivo de un equipo que ha aprendido a depender del talento y liderazgo del número 10, capaz de marcar diferencias en cualquier escenario.

Números de otro planeta para Leo Messi con Inter Miami

El impacto de Messi en el Inter Miami se explica con cifras que parecen irreales. Desde que llegó al club, el argentino ha disputado 72 partidos y ha participado en 89 goles, un registro que supera incluso su número de encuentros:

61 goles

28 asistencias

A nivel global, su carrera también sigue sumando cifras históricas. Con el doblete ante Orlando City, Leo Messi llegó a 877 goles y 389 asistencias, quedando a solo 23 tantos de la barrera de los 900. Un hito que parece cuestión de tiempo para un jugador que sigue rompiendo récords a los 38 años.

Inter Miami, un club transformado

La llegada de Messi no solo trajo goles y títulos, también revolucionó la identidad del equipo. Inter Miami pasó de ser una franquicia que luchaba por hacerse notar a convertirse en una de las marcas más potentes del fútbol mundial.

Hoy el club no solo compite, sino que genera expectación en cada torneo en el que participa. Con el respaldo de una plantilla reforzada y el liderazgo de su capitán, Inter Miami es sinónimo de espectáculo, resultados y ambición.

Camino perfecto hacia la final de la Leagues Cup

La ruta de Inter Miami en esta edición de la Leagues Cup 2025 ha sido impecable. Desde las fases iniciales hasta la semifinal, el equipo mostró un juego sólido y una mentalidad ganadora que lo coloca como favorito para levantar su tercer título desde que Messi viste de rosa y negro. Ya les ganó a Atlas, Necaxa (por penaltis), Pumas UNAM, Tigres y ahora Orlando City.

La final será otro desafío para un equipo que ya no se conforma con llegar lejos: ahora, con Messi en modo intratable, cada campeonato es un objetivo real. ¿El rival? Saldrá del ganador de la serie entre LA Galaxy y Seattle Sounders.

El reto de los 900 goles para Leo Messi

Más allá de los títulos, Messi está a punto de alcanzar una cifra que marcará su legado: los 900 goles como profesional. Con 877 en su cuenta, el argentino está a solo 23 tantos de un registro histórico que pocos imaginaron posible.

Cada partido con Inter Miami lo acerca más a esa marca y confirma que, incluso en esta etapa de su carrera, su capacidad de decidir partidos y marcar récords sigue intacta.

El legado que sigue creciendo

Lo que Messi está construyendo en Miami es más que un capítulo final en su carrera: es la consolidación de su papel como leyenda viva del fútbol. Ha transformado a un club joven en un equipo competitivo y ha convertido a la MLS en una liga con proyección global.

Cada gol, cada asistencia y cada final disputada refuerzan la idea de que Messi no vino a Estados Unidos a retirarse, sino a seguir compitiendo al más alto nivel. Y con cada título que suma, su legado, ya gigante, sigue creciendo en un lugar donde pocos imaginaron que podría brillar tanto.