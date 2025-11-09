El Inter dirigido por el rumano Cristian Chivu empieza a tomar forma y buscará este domingo en casa llegar a lo más alto de la Serie A, cuando reciba a la Lazio de Maurizio Sarri. Partido caliente en la tribuna y de alta intensidad física en el campo de juego. Dos equipos en gran momento que protagonizarán el cierre de la jornada 11 del campeonato italiano.

Inter vs Lazio: horario, canales y Dónde Ver HOY este partidazo

Colombia: 2:45 p.m. | Disney+ Premium

2:45 p.m. | Disney+ Premium Argentina: 4:45 p.m. | Disney+ Premium

4:45 p.m. | Disney+ Premium México: 1:45 p.m. | Disney+

1:45 p.m. | Disney+ EE. UU.: 2:45 p.m. | Paramount+ y CBS en DirecTV

2:45 p.m. | Paramount+ y CBS en DirecTV España: 8:45 p.m. | DAZN y Amazon Prime Video

8:45 p.m. | DAZN y Amazon Prime Video Italia: 8:45 p.m. | Sky Sports y La RAI

Duelo clave para Internazionale de Milano

El domingo en Milán promete fútbol de alto nivel y mucha tensión competitiva. El Giuseppe Meazza será testigo de un enfrentamiento con historia y presente: Inter recibirá a Lazio en un choque que puede tener impacto directo en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El conjunto de Chivu llega como uno de los grandes animadores del torneo. Segundo en la tabla con 21 puntos, el Inter mantiene la mira fija en el liderato del Napoli y busca prolongar su buen momento tras la victoria 2-1 frente al Verona. Con Lautaro Martínez como referente ofensivo y Marcus Thuram aportando potencia, los nerazzurri sostienen un fútbol intenso, respaldado por la visión y precisión de Hakan Çalhanoğlu en el mediocampo.

SS Lazio, en plena racha ascendente

El equipo de Maurizio Sarri vive su mejor momento de la temporada. Séptimo con una racha invicta de seis partidos, llega con confianza después del 2-0 sobre Cagliari, partido en el que mostró equilibrio y efectividad.

Boulaye Dia se perfila como la principal carta de gol, mientras Mattia Zaccagni buscará desequilibrar por las bandas para aprovechar los espacios que deje la defensa rival. El técnico romano apuesta por un bloque compacto y transiciones rápidas, fórmula que ha dado resultados en las últimas fechas.

Jugadores a seguir en Inter vs Lazio

En el Inter, Hakan Çalhanoğlu se ha convertido en figura clave con 5 goles en 8 partidos, además de su aporte desde la pelota quieta. Lautaro Martínez, capitán y goleador, mantiene su influencia con tres tantos en diez encuentros, mientras el joven Ange Bonny suma tres goles y tres asistencias, consolidándose como una alternativa peligrosa.

Por el lado de la Lazio, brillan Mattia Zaccagni y Matteo Cancellieri, ambos con tres goles, junto al argentino Taty Castellanos, que registra dos goles y tres asistencias en apenas seis presentaciones. El último enfrentamiento entre ambos, el 18 de mayo de 2025, terminó 2-2 en Milán, reflejo de la paridad entre los dos conjuntos.

Partido que promete intensidad y transiciones

Más allá del atractivo futbolístico, este encuentro tiene peso anímico y simbólico. Para el Inter, ganar significaría llegar al derbi frente al Milan con impulso ganador. Para Lazio, sumar en el Meazza consolidaría su candidatura a los puestos europeos. Todo está preparado para un partido de ritmo alto, duelos físicos y grandes individualidades.

El conjunto nerazzurro está a un punto del líder Napoli y necesita ganar para seguir a tiro de la punta en una lucha muy cerrada que también incluye a Milan y Roma. Por su parte, Lazio suma 15 unidades, y una victoria como visitante lo metería de lleno en la pelea por los puestos de Champions League.

Inter vs Lazio: repasa las nóminas

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Manuel Akanji; Denzel Dumfries, Petar Sučić, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martínez.

Entrenador: Cristian Chivu.

Lazio: Iván Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Adam Marušić; Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi, Toma Bašić; Gustav Isksen, Boulaye Dia y Mattia Zaccagni.

Entrenador: Maurizio Sarri.